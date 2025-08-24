निक्की हत्याकांड में पिता ने किया बड़ा खुलासा, कार में लड़की के साथ पकड़ा गया था विपिन, देखिए वीडियो

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की पायला हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। इस मामले में मृतका निक्की के पिता भिखारी सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि निक्की का पति विपिन भाटी का एक अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध था और उसे 2024 में दिल्ली में एक कार में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विपिन को एक लड़की के साथ कार में देखा जा सकता है। वीडियो में कुछ लोग विपिन के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं।