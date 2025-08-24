Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पापा ने दी टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, दहेज के लालच में जली निक्की की बहन ने बताई सच्चाई, सामने आई तस्वीर

Dowry Death Case: शादी में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो समेत कई कीमती सामान दिए गए थे, फिर भी ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ। निक्की की बहन कंचन ने बताई इस जघन्य वारदात की पूरी सच्चाई।

ग्रेटर नोएडा

Devika Chatraj

Aug 24, 2025

दहेज के लालच में जली निक्की (@Mahisrl02)

Noida Dowry Case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय निक्की को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर जिंदा जला दिया। इस घटना ने दहेज प्रथा की क्रूरता को फिर से उजागर किया है। निक्की की बहन कंचन ने इस जघन्य वारदात की पूरी कहानी मीडिया से साझा करते हुए बताया कि शादी में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो समेत कई कीमती सामान दिए गए थे, फिर भी ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ।

क्या है मामला?

21 अगस्त 2025 को हुई इस घटना में निक्की को उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा और फिर आग लगा दी। कंचन, जो उसी परिवार में ब्याही गई थी, ने बताया कि निक्की और विपिन के बीच पिछले 8-9 दिनों से विवाद चल रहा था। कंचन का दावा है कि विपिन का दूसरी महिला के साथ अफेयर था, जिसे निक्की ने उजागर किया था। इसी बात पर ससुराल वालों ने निक्की को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी।

बच्चे के सामने मां को जलाया

इस हत्याकांड का सबसे दुखद पहलू यह है कि निक्की के 5 साल के बेटे ने अपनी मां को जलते हुए देखा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बच्चा कहता है, “पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया।” इस वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कंचन ने बताया कि उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और घटना का वीडियो बनाया ताकि सच सामने आ सके।

शादी और दहेज का दबाव

निक्की और कंचन की शादी 2016 में एक ही परिवार में हुई थी। निक्की के परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, बुलेट, नकदी और अन्य सामान दिया था। इसके बावजूद, ससुराल वाले 35 लाख रुपये और एक और कार की मांग कर रहे थे। कंचन ने बताया कि विपिन की दूसरी महिलाओं से संबंधों के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते निक्की को बार-बार प्रताड़ित किया जाता था।

पहले भी करता था मारपीट

कंचन के अनुसार, फरवरी 2025 में भी निक्की की बेरहमी से पिटाई हुई थी, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई थी। हालांकि, ससुराल वालों का अत्याचार नहीं रुका। निक्की, जो एक मेकअप आर्टिस्ट थी और अपनी बहन के साथ स्टूडियो चलाती थी, को लगातार अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा।

पुलिस कार्रवाई

निक्की की बहन की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने विपिन, उसकी मां दया, पिता सतवीर और भाई रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

24 Aug 2025 09:51 am

Hindi News / National News / पापा ने दी टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, दहेज के लालच में जली निक्की की बहन ने बताई सच्चाई, सामने आई तस्वीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.