पापा ने दी टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, दहेज के लालच में जली निक्की की बहन ने बताई सच्चाई, सामने आई तस्वीर

Noida Dowry Case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय निक्की को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर जिंदा जला दिया। इस घटना ने दहेज प्रथा की क्रूरता को फिर से उजागर किया है। निक्की की बहन कंचन ने इस जघन्य वारदात की पूरी कहानी मीडिया से साझा करते हुए बताया कि शादी में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो समेत कई कीमती सामान दिए गए थे, फिर भी ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ।
21 अगस्त 2025 को हुई इस घटना में निक्की को उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा और फिर आग लगा दी। कंचन, जो उसी परिवार में ब्याही गई थी, ने बताया कि निक्की और विपिन के बीच पिछले 8-9 दिनों से विवाद चल रहा था। कंचन का दावा है कि विपिन का दूसरी महिला के साथ अफेयर था, जिसे निक्की ने उजागर किया था। इसी बात पर ससुराल वालों ने निक्की को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी।
इस हत्याकांड का सबसे दुखद पहलू यह है कि निक्की के 5 साल के बेटे ने अपनी मां को जलते हुए देखा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बच्चा कहता है, “पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया।” इस वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कंचन ने बताया कि उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और घटना का वीडियो बनाया ताकि सच सामने आ सके।
निक्की और कंचन की शादी 2016 में एक ही परिवार में हुई थी। निक्की के परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, बुलेट, नकदी और अन्य सामान दिया था। इसके बावजूद, ससुराल वाले 35 लाख रुपये और एक और कार की मांग कर रहे थे। कंचन ने बताया कि विपिन की दूसरी महिलाओं से संबंधों के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते निक्की को बार-बार प्रताड़ित किया जाता था।
कंचन के अनुसार, फरवरी 2025 में भी निक्की की बेरहमी से पिटाई हुई थी, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई थी। हालांकि, ससुराल वालों का अत्याचार नहीं रुका। निक्की, जो एक मेकअप आर्टिस्ट थी और अपनी बहन के साथ स्टूडियो चलाती थी, को लगातार अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा।
निक्की की बहन की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने विपिन, उसकी मां दया, पिता सतवीर और भाई रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है।