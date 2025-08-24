पापा ने दी टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, दहेज के लालच में जली निक्की की बहन ने बताई सच्चाई, सामने आई तस्वीर

Noida Dowry Case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय निक्की को दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर जिंदा जला दिया। इस घटना ने दहेज प्रथा की क्रूरता को फिर से उजागर किया है। निक्की की बहन कंचन ने इस जघन्य वारदात की पूरी कहानी मीडिया से साझा करते हुए बताया कि शादी में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो समेत कई कीमती सामान दिए गए थे, फिर भी ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ।