स्लीपर यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से सिर्फ इतने रूपये में मिलेगा बेडरोल सेट

Indian Railways Sleeper Class Bedroll Service: भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण रेलवे ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब गैर-वातानुकूलित (नॉन-एसी) स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को नाममात्र शुल्क पर बेडशीट, तकिया और तकिए का कवर उपलब्ध कराया जाएगा।अभी तक यह सुविधा केवल एसी कोचों में ही थी, लेकिन अब लाखों नॉन-एसी यात्री, खासकर मानसून और सर्दियों में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग, आरामदायक सफर कर सकेंगे।