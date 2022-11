Padampur Bypoll: ओडिशा के पदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP प्रत्याशी का ऐलान, जानिए किसे मिला टिकट

Padampur Bypoll: गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी होना है। इसमें ओडिशा की पदमपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। आज पदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।

Odisha: BJP declares Pradip Purohit as its candidate for the Padampur Bypoll