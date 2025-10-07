ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, ये वजह आई सामने

ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या (File Photo)
Odisha BJP Leader Shot Dead: ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर शहर में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ वकील और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य पिताबास पांडा (Pitabas Panda) को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पांडा भाजपा (BJP) के प्रमुख स्थानीय नेता भी थे, जिनकी सक्रियता के कारण वे राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चित थे।
घटना ब्रह्मनगर इलाके में रात करीब 11 बजे घटी। पुलिस के अनुसार, पांडा अपनी कार से घर लौट रहे थे, जब दो बाइक सवार संदिग्ध उनके वाहन के पास पहुंचे। हमलावरों ने नजदीक से गोलीबारी की, जिसमें पांडा की छाती में गोली लग गई। वे तुरंत कार से बाहर गिर पड़े, और हमलावर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।
आसपास के निवासियों ने शोर सुनकर दौड़ लगाई और घायल पांडा को ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि गोली सीधे दिल भेदते हुए घातक साबित हुई।
घटना की सूचना मिलते ही गंजम जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शुभेंदु पात्रा और दक्षिण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नितिसे खेर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया और विशेष जांच टीम का गठन किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर रही है तथा आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है।
एसपी पात्रा ने संवाददाताओं से कहा, "यह हत्या राजनीतिक साजिश या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पांडा कई संवेदनशील मामलों में शामिल रहे थे, जिसके कारण उनके कई दुश्मन थे। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सभी संभावित सुरागों पर काम कर रहे हैं।" पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य की हत्या से नाराज वकीलों ने मंगलवार सुबह ब्रह्मपुर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और विशेष जांच की मांग की। वकील संघ के अध्यक्ष ने कहा, "यह हमलावरों का कानूनी व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यदि न्याय नहीं मिला, तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे।"
