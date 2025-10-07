ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, ये वजह आई सामने

Odisha BJP Leader Shot Dead: ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर शहर में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ वकील और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य पिताबास पांडा (Pitabas Panda) को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पांडा भाजपा (BJP) के प्रमुख स्थानीय नेता भी थे, जिनकी सक्रियता के कारण वे राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चित थे।