ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, ये वजह आई सामने

BJP Leader Murder: ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर शहर में वरिष्ठ वकील और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य पिताबास पांडा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पांडा भाजपा के प्रमुख स्थानीय नेता भी थे।

2 min read

भुवनेश्वर

image

Devika Chatraj

Oct 07, 2025

odisha-bjp-leader Shot Dead

ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या (File Photo)

Odisha BJP Leader Shot Dead: ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मपुर शहर में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ वकील और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य पिताबास पांडा (Pitabas Panda) को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पांडा भाजपा (BJP) के प्रमुख स्थानीय नेता भी थे, जिनकी सक्रियता के कारण वे राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चित थे।

गोली मारकर फरार आरोपी

घटना ब्रह्मनगर इलाके में रात करीब 11 बजे घटी। पुलिस के अनुसार, पांडा अपनी कार से घर लौट रहे थे, जब दो बाइक सवार संदिग्ध उनके वाहन के पास पहुंचे। हमलावरों ने नजदीक से गोलीबारी की, जिसमें पांडा की छाती में गोली लग गई। वे तुरंत कार से बाहर गिर पड़े, और हमलावर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।

हार्ट पर लगी गोली

आसपास के निवासियों ने शोर सुनकर दौड़ लगाई और घायल पांडा को ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि गोली सीधे दिल भेदते हुए घातक साबित हुई।

पुलिस ने शुरू की तेज जांच

घटना की सूचना मिलते ही गंजम जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शुभेंदु पात्रा और दक्षिण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नितिसे खेर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया और विशेष जांच टीम का गठन किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर रही है तथा आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है।

राजनीतिक साजिश बताई जा रही वजह

एसपी पात्रा ने संवाददाताओं से कहा, "यह हत्या राजनीतिक साजिश या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पांडा कई संवेदनशील मामलों में शामिल रहे थे, जिसके कारण उनके कई दुश्मन थे। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सभी संभावित सुरागों पर काम कर रहे हैं।" पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

वकीलों में आक्रोश

ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य की हत्या से नाराज वकीलों ने मंगलवार सुबह ब्रह्मपुर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और विशेष जांच की मांग की। वकील संघ के अध्यक्ष ने कहा, "यह हमलावरों का कानूनी व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यदि न्याय नहीं मिला, तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे।"

Published on:

07 Oct 2025 10:05 am

राष्ट्रीय

दामोदर नदी में बही 65 वर्षीय महिला, 45 किलोमीटर दूर से बचाई जान

राष्ट्रीय

CJI गवई पर जूता फेंकने वाला वकील रिहा, हिरासत से छूटने के बाद कहा- मुझे कोई अफसोस नहीं

CJI Gavai and lawyer Rakesh Kishore, who throw shoe at him
राष्ट्रीय

अमृतसर में BRTS स्टेशन से टकराई बस, छत पर बैठे 3 की दर्दनाक मौत, अन्य घायल

Punjab Bus Accident
राष्ट्रीय

Pawan Singh Wife Controversy: पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने दिया जवाब, बोले- सच्चाई यह है कि…

pawan singh wife jyoti singh lucknow drama fir police live video news
राष्ट्रीय

भाजपा पदाधिकारी ने इंजीनियर के परिवार से वसूले 10 लाख रुपए, नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी

BJP's K. Annamalai name used to extorts Rs 10 lakh from a family
राष्ट्रीय
