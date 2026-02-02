2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

गूंगें-बहरे और अंधे बच्चों के स्कूल में छात्रों के साथ गंदी हरकत करता था वार्डन, शिकायत करने पर…

ओडिशा के कलाहांडी जिले के एक विशेष स्कूल में वार्डन पर छात्रों के शारीरिक और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। वीडियो और शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच समिति गठित की है।

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 02, 2026

Odisha

ओडिशा स्कूल में वार्डन ने छात्रों का यौन उत्पीड़न किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ओडिशा के कलाहांडी जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक अंधे, बहरे और मूक बच्चों की स्कूल के वार्डन पर छात्रों के साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। यह मामला परमानंदपुर के रेड क्रॉस स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट का है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

स्कूल के अंदर के वीडियो वायरल

आरोपी वार्डन की पहचान संध्या दर्शन महापात्र के रूप में हुई है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन उन्हें जबरन छूता था और उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें खींचकर ले जाता था। कुछ वीडियो फुटेज और लिखित शिकायतों में देखा गया है कि छात्राएं इशारों के माध्यम से अपनी परेशानी और डर जाहिर कर रही हैं। एक वीडियो में वार्डन एक छात्रा की पीठ और कंधे को छूते हुए दिखाई देता है, जबकि छात्रा साफ तौर पर असहज नजर आती है। एक अन्य तस्वीर में वह स्कूल के एक अंधेरे और सुनसान कोने में एक छात्रा की बांह पकड़ता हुआ दिखता है।

स्कूल के लड़कों ने भी की शिकायत

स्कूल में सिर्फ लड़कियों ने ही नहीं बल्कि लड़कों ने भी उनके साथ इसी तरह की घटना होने की बात कही है। छात्रों ने बताया कि जब उन्होंने इन घटनाओं की शिकायत की तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। छात्रों के अनुसार, शिकायत करना उनके लिए और भी मुश्किलें लेकर आया। उन्हें सख्त सजा दी गई और डर का माहौल बनाया गया, ताकि वे दोबारा कुछ न कह सकें। इससे यह मामला केवल यौन उत्पीड़न तक सीमित न रहकर संस्थागत लापरवाही और भय के वातावरण की ओर भी इशारा करता है।

मामले की जांच के लिए समिति गठित

कलाहांडी जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अधिकारी शैलेन्दु महापात्रा ने पुष्टि की है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनके अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM-General) की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

