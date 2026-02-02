गूंगें-बहरे और अंधे बच्चों के स्कूल में छात्रों के साथ गंदी हरकत करता था वार्डन, शिकायत करने पर…

आरोपी वार्डन की पहचान संध्या दर्शन महापात्र के रूप में हुई है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन उन्हें जबरन छूता था और उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें खींचकर ले जाता था। कुछ वीडियो फुटेज और लिखित शिकायतों में देखा गया है कि छात्राएं इशारों के माध्यम से अपनी परेशानी और डर जाहिर कर रही हैं। एक वीडियो में वार्डन एक छात्रा की पीठ और कंधे को छूते हुए दिखाई देता है, जबकि छात्रा साफ तौर पर असहज नजर आती है। एक अन्य तस्वीर में वह स्कूल के एक अंधेरे और सुनसान कोने में एक छात्रा की बांह पकड़ता हुआ दिखता है।