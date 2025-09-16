Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

पुरी में 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार

Odisha Gang Rape Case: ओडिशा के पुरी में 19 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया। मामला दर्ज होते ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

भुवनेश्वर

Devika Chatraj

Sep 16, 2025

puri Gang rape
9 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंगरेप (प्रतीकात्मक फोटो)

ओडिशा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां समुद्र तट के पास 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

हाथ बांध कर किया बेहोश

पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार (14 सितंबर) दोपहर ब्रह्मगिरी थाना क्षेत्र के बलिहारचंडी मंदिर के पास सुनसान जगह पर हुई। पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ बीच पर घूमने गई थी। अचानक कुछ स्थानीय युवकों ने उन पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पहले पीड़िता के साथी के हाथ बांध दिए और उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने छात्रा से पैसे मांगे, लेकिन इनकार करने पर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

मामला दर्ज होते ही हिरासत में आरोपी

घटना के सदमे से उबरने के बाद पीड़िता ने सोमवार (15 सितंबर) शाम को ब्रह्मगिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में की गई है, जो अक्सर ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पहले भी आया ऐसा मामला

पुरी एसपी ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और उसे आवश्यक काउंसलिंग प्रदान की जा रही है। साथ ही, फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। हाल ही में जून 2025 में गंजाम जिले के गोपालपुर बीच पर भी एक समान घटना हुई थी, जहां 10 लोगों ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया था।

16 Sept 2025 12:16 pm

