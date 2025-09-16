पुरी में 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार

घटना के सदमे से उबरने के बाद पीड़िता ने सोमवार (15 सितंबर) शाम को ब्रह्मगिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में की गई है, जो अक्सर ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।