राष्ट्रीय

पड़ोसन को अपना बच्चा सौंपकर पति-पत्नी चले गए ऑफिस, शाम में बेटा हो गया बीमार; जब जांच हुई तो…

ओडिशा में 20 वर्षीय महिला ने पड़ोसी के 18 महीने के बच्चे को जहर खिला दिया। माता-पिता काम पर जाने पर बच्चे को पड़ोसन के पास छोड़ जाते थे। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

भुवनेश्वर

Mukul Kumar

Sep 22, 2025

ओडिशा पुलिस की गाड़ी। (फोटो- X/@odisha_police)

ओडिशा में धर्मशाला के भुबन बदामलासाही गांव में एक 20 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसपर अपने पड़ोसी के बच्चे को जहर मिला हुआ खाना खिलाने का आरोप लगाया गया है।

आरोपी महिला का नाम मधुस्मिता मोहंती बताया जा रहा है। पुलिस के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे के माता-पिता हर रोज सुबह काम पर चले जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से वह लगातार अपने 18 महीने के बच्चे को पड़ोसन के हवाले सौंपकर ऑफिस चले जाते थे।

घर ले जाने के थोड़ी देर बाद ही बच्चा हो गया बीमार

जब ऑफिस से शाम को दोनों वापस लौटते तो बच्चे को वापस अपने घर लेकर चले जाते थे। 15 सितंबर को भी ऐसा ही हुआ। पति-पत्नी अपने बच्चे को सुबह मधुस्मिता के घर छोड़कर ऑफिस निकल गए। जब शाम को आकर अपने बच्चे को घर ले गए तो थोड़ी देर बाद वह बीमार पड़ गया।

इसके बाद, बच्चे को आनन-फानन में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे कटक के शिशु भवन में शिफ्ट कर दिया गया।

जांच से जहर के बारे में पता चला

अस्पताल में जांच से पता चला कि बच्चा जहर मिला हुआ खाना खाने से बीमार पड़ा है। इतना सुनने के बाद बच्चे के पिता हिमांशु शेखर मोहंती तुरंत थाने पहुंच गए। धर्मशाला पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

उन्हें इस घटना में मधुस्मिता का हाथ होने का संदेह था। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद शनिवार रात मधुस्मिता और उसके माता-पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

पूछताछ के बाद, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। धर्मशाला के आईआईसी रंजन कुमार माझी ने बताया कि मधुस्मिता की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

crime news

Published on:

22 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / National News / पड़ोसन को अपना बच्चा सौंपकर पति-पत्नी चले गए ऑफिस, शाम में बेटा हो गया बीमार; जब जांच हुई तो…

