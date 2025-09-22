पड़ोसन को अपना बच्चा सौंपकर पति-पत्नी चले गए ऑफिस, शाम में बेटा हो गया बीमार; जब जांच हुई तो…

आरोपी महिला का नाम मधुस्मिता मोहंती बताया जा रहा है। पुलिस के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे के माता-पिता हर रोज सुबह काम पर चले जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से वह लगातार अपने 18 महीने के बच्चे को पड़ोसन के हवाले सौंपकर ऑफिस चले जाते थे।