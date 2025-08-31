नौकरी का झांसा देकर युवती को ले गए 80 KM दूर, गैंगरेप कर…

पुलिस के अनुसार, पीड़िता को बांगिरीपोशी क्षेत्र से दो व्यक्तियों ने नौकरी का लालच देकर अपने साथ वाहन में चलने के लिए राजी किया। रास्ते में तीन अन्य लोग वाहन में शामिल हो गए। इसके बाद, आरोपियों ने वाहन को लगभग 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर युवती के साथ गैंगरेप किया और उसे वाहन से फेंककर फरार हो गए। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट भी की।