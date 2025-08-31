नौकरी का झांसा देकर युवती को ले गए 80 KM दूर, गैंगरेप कर…

ओडिशा के मयूरभंज जिले के उदला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। यह वारदात शनिवार को उदला-बालासोर राज्य राजमार्ग पर हुई, जहां पांच आरोपियों ने युवती को चलती ओमनी वैन में अपनी हवस का शिकार बनाया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता को बांगिरीपोशी क्षेत्र से दो व्यक्तियों ने नौकरी का लालच देकर अपने साथ वाहन में चलने के लिए राजी किया। रास्ते में तीन अन्य लोग वाहन में शामिल हो गए। इसके बाद, आरोपियों ने वाहन को लगभग 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर युवती के साथ गैंगरेप किया और उसे वाहन से फेंककर फरार हो गए। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट भी की।
घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिवार ने उदला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा संख्या 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पांच आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, और बाकी की तलाश जारी है।