राष्ट्रीय

OLA सीईओ पर कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

बेंगलुरु पुलिस ने ओलाइलेक्ट्रिक के संस्थापक व सीईओ भाविश अग्रवाल और कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुब्रत कुमार दास के खिलाफ एक कर्मचारी की कथित आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

2 min read

बैंगलोर

image

Devika Chatraj

Oct 20, 2025

OLA के CEO पर लगे आरोप (File Photo)

बेंगलुरु पुलिस ने ओला (OLA) इलेक्ट्रिक के संस्थापक व सीईओ भाविश अग्रवाल और कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुब्रत कुमार दास के खिलाफ एक कर्मचारी की कथित आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक 38 वर्षीय इंजीनियर के. अरविंद ने अपने पीछे 28 पेज का एक विस्तृत सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कार्यस्थल पर लगातार मानसिक उत्पीड़न, अपमान और वित्तीय शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं।

परिवार वालों ने दर्ज कराया मामला

पुलिस के अनुसार, यह घटना 28 सितंबर को हुई जब अरविंद ने अपने बेंगलुरु स्थित घर पर जहर निगल लिया। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उनके भाई अश्विन कन्नन की शिकायत पर 6 अक्टूबर को सुभ्रमण्या पुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास (जो ओला में वाहन होमोलॉगेशन और रेगुलेशन विभाग के प्रमुख हैं) और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत कार्रवाई की गई है।

सुसाइड नोट में क्या आरोप?

सुसाइड नोट, जो उनके भाई को संबोधित था, में अरविंद ने विस्तार से बताया कि कैसे उनके वरिष्ठों ने उन्हें लगातार दबाव में रखा, अपमानित किया और वित्तीय रूप से ठगा। प्रमुख आरोपों में शामिल हैं

  • कार्यस्थल उत्पीड़न: सीनियर मैनेजमेंट द्वारा मानसिक प्रताड़ना, जिसमें ओला के शीर्ष अधिकारियों का सीधा नाम लिया गया।
  • वित्तीय अनियमितताएं: कंपनी के एचआर विभाग द्वारा सैलरी और भत्तों का समय पर भुगतान न करना। शिकायत में अरविंद की मौत के बाद लगभग 17.46 लाख रुपये की कथित अनियमितताओं का भी जिक्र है, जिसमें बैंक खाते में ट्रांसफर के बारे में स्पष्टता न देना शामिल है।
  • अनावश्यक दबाव: अरविंद ने दावा किया कि यह सब उन्हें इतना तोड़ गया कि उन्होंने यह कदम उठा लिया।

सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "एफआईआर में नामित सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण सौंप दिया है और जांच जारी है। हम सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच कर रहे हैं और सभी पहलुओं की पड़ताल करेंगे।"

ओला की कोर्ट में चुनौती

ओला इलेक्ट्रिक ने इस मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी कर दुख व्यक्त किया है। कंपनी ने कहा, "हम अपने सहयोगी अरविंद के निधन से बेहद दुखी हैं। साढ़े तीन साल से अधिक समय से वे हमारे बैंगलोर मुख्यालय में कार्यरत थे। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।"

ओला पर पहले भी लगे हैं आरोप

यह पहली बार नहीं है जब ओला और भाविश अग्रवाल पर कार्य संस्कृति को लेकर सवाल उठे हैं। मई 2025 में ओला की एआई डिवीजन क्रुत्रिम में एक 25 वर्षीय इंजीनियर निखिल सोमवंशी की आत्महत्या के बाद भी कंपनी पर ओवरवर्किंग और विषाक्त माहौल के आरोप लगे थे। 2022 में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अग्रवाल पर कर्मचारियों के साथ आक्रामक व्यवहार, प्रेजेंटेशन फाड़ना और देर रात डेडलाइन थोपने के आरोप लगे थे। कंपनी ने इसे अपना "व्यक्तिगत स्टाइल" बताया था।

Updated on:

20 Oct 2025 03:19 pm

Published on:

20 Oct 2025 03:01 pm

Hindi News / National News / OLA सीईओ पर कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

राष्ट्रीय

TMC नेता पर हुआ जानलेवा हमला, ऑफिस के बाहर बदमाश ने चलाई गोलियां

TMC leader attacked
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: AAP ने 12 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

मातम में बदली दिवाली की खुशियां, आग की चपेट में आने से 15 साल के मासूम की गई जान

Mumbai news
राष्ट्रीय

दीपावली पर देशवासियों को भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं

Rajnath Singh (Photo: IANS)
राष्ट्रीय

Mumbai AQI: दिवाली से पहले बदतर हुई मुंबई की हवा, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना

Mumbai Diwali AQI
मुंबई
