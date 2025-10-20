OLA सीईओ पर कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, यह घटना 28 सितंबर को हुई जब अरविंद ने अपने बेंगलुरु स्थित घर पर जहर निगल लिया। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उनके भाई अश्विन कन्नन की शिकायत पर 6 अक्टूबर को सुभ्रमण्या पुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास (जो ओला में वाहन होमोलॉगेशन और रेगुलेशन विभाग के प्रमुख हैं) और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत कार्रवाई की गई है।