‘ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत, अपनी जान देकर इंदिरा गांधी ने चुकाई कीमत’, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का चौंकाने वाला बयान

पी. चिदंबरम ने कहा, "यहां मौजूद किसी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जून 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेंपल से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार का 'तरीका गलत' था। कुछ साल बाद हमने यह दिखाया कि सेना को शामिल किए बिना भी सही तरीके से स्वर्ण मंदिर को वापस पाया जा सकता है… ब्लू स्टार गलत तरीका था, और मैं सहमत हूं कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।"