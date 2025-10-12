Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत, अपनी जान देकर इंदिरा गांधी ने चुकाई कीमत’, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का चौंकाने वाला बयान

चिदंबरम ने कहा, 'अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार 'गलत तरीका' था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।"

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

P Chidambaram

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को लेकर बड़ा बयान दिया है (Photo: IANS)

Chidambaram on Operation Blue Star: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। चिदंबरम ने यह बयान हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में पत्रकार हरिंदर बावेजा की पुस्तक 'दे विल शूट यू, मैडम' पर चर्चा के दौरान दिया है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार का 'तरीका गलत'

पी. चिदंबरम ने कहा, "यहां मौजूद किसी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जून 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेंपल से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार का 'तरीका गलत' था। कुछ साल बाद हमने यह दिखाया कि सेना को शामिल किए बिना भी सही तरीके से स्वर्ण मंदिर को वापस पाया जा सकता है… ब्लू स्टार गलत तरीका था, और मैं सहमत हूं कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।"

फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था

पूर्व केंद्रीय ने आगे कहा, "हालांकि, यह फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था। यह सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सर्विस सभी के सामूहिक निर्णय का परिणाम था।" उन्होंने कहा, "आप इसका दोष केवल श्रीमती गांधी पर नहीं डाल सकते। क्या आप डालेंगे?”

पंजाब की वास्तविक समस्या आर्थिक स्थिति है

चिदंबरम ने कहा कि वर्तमान में पंजाब की "वास्तविक समस्या" उसकी आर्थिक स्थिति है। उन्होंने कहा, "मेरे पंजाब दौरों के दौरान मुझे महसूस हुआ कि खालिस्तान या अलगाव की राजनीतिक मांग अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज की मुख्य समस्या आर्थिक है… सबसे अधिक अवैध प्रवासी पंजाब से ही हैं।"

राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले दिया था यह बयान

बता दें ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने दूसरी बड़ा बयान आया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कहते नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुईं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 01:00 pm

Hindi News / National News / ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत, अपनी जान देकर इंदिरा गांधी ने चुकाई कीमत’, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का चौंकाने वाला बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: कांग्रेस को बूस्ट-अप करने के लिए अशोक गहलोत की जादूगरी की परीक्षा, क्या ये दो नेता भी दे पाएंगे बूस्टर डोज

Ashok Gehlot
राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: BJP ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, एक मुस्लिम नाम भी शामिल

BJP Rajya Sabha Candidates
राष्ट्रीय

क्या कांग्रेस को हारने के लिए 76 सीटें दें? बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

वैशाली में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को दी चुनौती, कहा- हिम्मत है तो राघोपुर से लड़ें चुनाव

राष्ट्रीय

आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ लगातार करते रहे दुष्कर्म, बुरे फंसे बाबा और उसके सहयोगी, मचा बवाल

pali rape news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.