‘ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत, अपनी जान देकर इंदिरा गांधी ने चुकाई कीमत’, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का चौंकाने वाला बयान

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को लेकर बड़ा बयान दिया है (Photo: IANS)
Chidambaram on Operation Blue Star: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। चिदंबरम ने यह बयान हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में पत्रकार हरिंदर बावेजा की पुस्तक 'दे विल शूट यू, मैडम' पर चर्चा के दौरान दिया है।
पी. चिदंबरम ने कहा, "यहां मौजूद किसी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जून 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेंपल से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार का 'तरीका गलत' था। कुछ साल बाद हमने यह दिखाया कि सेना को शामिल किए बिना भी सही तरीके से स्वर्ण मंदिर को वापस पाया जा सकता है… ब्लू स्टार गलत तरीका था, और मैं सहमत हूं कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।"
पूर्व केंद्रीय ने आगे कहा, "हालांकि, यह फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था। यह सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सर्विस सभी के सामूहिक निर्णय का परिणाम था।" उन्होंने कहा, "आप इसका दोष केवल श्रीमती गांधी पर नहीं डाल सकते। क्या आप डालेंगे?”
चिदंबरम ने कहा कि वर्तमान में पंजाब की "वास्तविक समस्या" उसकी आर्थिक स्थिति है। उन्होंने कहा, "मेरे पंजाब दौरों के दौरान मुझे महसूस हुआ कि खालिस्तान या अलगाव की राजनीतिक मांग अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज की मुख्य समस्या आर्थिक है… सबसे अधिक अवैध प्रवासी पंजाब से ही हैं।"
बता दें ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने दूसरी बड़ा बयान आया है। इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कहते नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुईं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।
