Outcry for water in Raipur: यहां किया चक्का जाम तो वहां विधायक को घेरा

अप्रैल के पहले पखवाड़े में (In the first fortnight of April, ) ही शहर में पेयजल को लेकर हाहाकार मचने ( hue and cry in the city regarding drinking water) लगा है। 10 दिनों से परेशान आमानाका क्षेत्र के डूमरतालाब मोहल्ले की महिलाओं के साथ लोगों ने सडक़ पर चक्का जाम किया। दूसरी तरफ पुरानी बस्ती के ब्राह्मणपारा वार्ड में सुशासन तिहार का जायजा लेने पहुंचे विधायक सुनील सोनी और सभापति सूर्यकांत राठौर का महिलाओं ने घेराव कर दिया।