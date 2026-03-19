पहलगाम आतंकी हमले की पीड़िता की बेटी का इंतजार हुआ खत्म, महाराष्ट्र सरकार ने दी नौकरी

पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। यह जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरन घाटी में दोपहर के समय हुआ एक बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें आतंकवादियों ने मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए, जिसमें शामिल आतंकियों को बाद में मार गिराया गया।