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पहलगाम आतंकी हमले की पीड़िता की बेटी का इंतजार हुआ खत्म, महाराष्ट्र सरकार ने दी नौकरी

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार को राहत देते हुए असावरी जगदाले को पुणे नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) पद पर नियुक्ति मिली, जो लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई है।

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भारत

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Devika Chatraj

Mar 19, 2026

पहलगाम आतंकी हमले की पीड़िता को सरकारी नौकरी (X)

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बुधवार को पुणे की महापौर मंजुषा नागपुरे ने पीड़ित संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें पुणे नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्त किया।

लंबे इंतजार के बाद मिली नौकरी

यह नियुक्ति उस समय हुई जब एक मीडिया रिपोर्ट में असावरी के संघर्ष को उजागर किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार से नौकरी का आश्वासन मिलने के बावजूद उनके डॉक्युमेंट प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही थी और वे पिछले कई महीनों से इंतजार कर रही थीं।

कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट असावरी

असावरी जगदाले कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं और उन्होंने मानव संसाधन (HR) में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उन्हें एक बेहतर पद देने की मांग भी उठ रही थी।

नेताओं ने किया था वादा

हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने असावरी और उनके परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इसमें सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और अन्य सहयोग शामिल था।

ग्रेड-II पद देने का लिया गया निर्णय

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि शुरुआत में असावरी को ग्रेड-III या ग्रेड-VI स्तर की नौकरी देने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें ग्रेड-II प्रशासनिक अधिकारी का पद देने का निर्णय लिया गया।

10 महीने तक अटकी रही प्रक्रिया

इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत आश्वासन और असावरी की उच्च शिक्षा के बावजूद यह प्रक्रिया 10 महीनों से अधिक समय तक लंबित रही, जो बेहद चिंताजनक है।

सरकार ने किया था वादा

महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अब असावरी को नियुक्ति मिलने के बाद अन्य पीड़ित परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

कब हुआ था पहलगाम हमला?

पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। यह जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरन घाटी में दोपहर के समय हुआ एक बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें आतंकवादियों ने मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए, जिसमें शामिल आतंकियों को बाद में मार गिराया गया।

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Published on:

19 Mar 2026 10:01 am

Hindi News / National News / पहलगाम आतंकी हमले की पीड़िता की बेटी का इंतजार हुआ खत्म, महाराष्ट्र सरकार ने दी नौकरी

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