दिल्ली में मुत्ताकी की मौजूदगी से तिलमिलाए पाक रक्षा मंत्री, “अफगान हमेशा भारत के…”

मुत्ताकी की यह यात्रा 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी अफगान मंत्री की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के प्रति मानवीय सहायता का रुख अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिए खतरा मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) हेमंत महाजन ने कहा, "यह भारत-तालिबान संबंधों में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।"