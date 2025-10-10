Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में मुत्ताकी की मौजूदगी से तिलमिलाए पाक रक्षा मंत्री, “अफगान हमेशा भारत के…”

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ने भारत-तालिबान संबंधों में नया मोड़ ला दिया है। वहीं, इस दौरे से पाकिस्तान में कूटनीतिक हलचल और बेचैनी बढ़ गई है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 10, 2025

मुत्ताकी की मौजूदगी से बौखलाया पाकिस्तान (ANI)

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा ने पाकिस्तान को बुरी तरह झकझोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद मुत्ताकी 9 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचे, जहां वे 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान वे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस कूटनीतिक कदम से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं।

भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों पर टिप्पणी

एक हालिया इंटरव्यू में आसिफ ने भारत-अफगानिस्तान के गहराते रिश्तों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे हैं।" आसिफ का यह बयान पाकिस्तान की उस चिंता को उजागर करता है, जो तालिबान शासन के बाद भी भारत के साथ अफगानिस्तान के पुराने संबंधों से उपजी है। उन्होंने अफगान अधिकारियों पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया, जो पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकता है।

भारत-तालिबान संबंधों में बड़ा मोड़

मुत्ताकी की यह यात्रा 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी अफगान मंत्री की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के प्रति मानवीय सहायता का रुख अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिए खतरा मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) हेमंत महाजन ने कहा, "यह भारत-तालिबान संबंधों में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।"

द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरुरी

पाकिस्तान की बौखलाहट के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मुत्ताकी के दौरे से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं।" इधर, पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों की संख्या 29 लाख से अधिक होने के बावजूद, आसिफ का बयान अफगानिस्तान पर भारत की 'वफादारी' का आरोप लगाकर आंतरिक असंतोष को भी दर्शाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 09:24 am

Hindi News / National News / दिल्ली में मुत्ताकी की मौजूदगी से तिलमिलाए पाक रक्षा मंत्री, “अफगान हमेशा भारत के…”

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

एक्टर विजय की बस एक ‘हां’ का इंतजार, तमिलनाडु में बदल सकता है सियासी समीकरण, बड़ी पार्टी ने दे दिया खुला इशारा

राष्ट्रीय

सेना में होंगे बड़े बदलाव, अप्रैल से जवान से लेकर जनरल तक सभी को देना होगा साल में दो बार फिटनेस टेस्ट

Indian Army
राष्ट्रीय

IPS सुसाइड केस: हो गई हरियाणा के DGP सहित 13 अधिकारियों पर FIR दर्ज, सीएम सैनी ने भी दिलाया न्याय का भरोसा

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh
राष्ट्रीय

वकालत के अनुभवी न्यायिक अधिकारी कैसे बन सकते हैं जिला जज, पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन

राष्ट्रीय

Sunjay Kapoor Property: करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाए प्रिया पर ‘सिंड्रेला की सौतेली मां’ जैसी क्रूरता के आरोप, HC में चल रहा है केस

Sanjay Kapoor Property dispute
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.