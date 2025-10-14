पाकिस्तान का पर्दाफाश, हथियारों की तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस और BSF ने किया भंडाफोड़

हथियार तस्करी की खेप का भंडाफोड़ (IANS)
पंजाब पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC), अमृतसर ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ मिलकर एक सफल संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें तरनतारन जिले के खेमकरण क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास से हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की गई। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जो सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी पर कड़ा प्रहार है। पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की है।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों से तस्करी कर भारत लाए गए थे। एसएसओसी, अमृतसर ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच तेज कर दी गई है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य तस्करों की पहचान करना, उनके नेटवर्क का पता लगाना और उसे पूरी तरह ध्वस्त करना है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों का उपयोग आतंकी गतिविधियों या संगठित अपराध में किया जाना था या नहीं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने लिखा, "एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में, एसएसओसी अमृतसर ने बीएसएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई कर तरनतारन के खेमकरण में भारत-पाक सीमा के पास से 3 हथियारों (2 AK-47 राइफलें, 2 मैगजीन, 1 PX5 स्टॉर्म पिस्तौल और 10 कारतूस) की खेप बरामद की।"
पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह अभियान सीमा पार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जांच अभी जारी है और जल्द ही तस्करी नेटवर्क से जुड़े और खुलासे होने की उम्मीद है।
