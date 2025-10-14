Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान का पर्दाफाश, हथियारों की तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस और BSF ने किया भंडाफोड़

पंजाब पुलिस और BSF ने खुफिया सूचना के आधार पर खेमकरण (तरनतारन) में भारत-पाक सीमा के पास संयुक्त अभियान चलाकर हथियारों की बड़ी खेप बरामद की।

2 min read

अमृतसर

image

Devika Chatraj

Oct 14, 2025

हथियार तस्करी की खेप का भंडाफोड़ (IANS)

पंजाब पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC), अमृतसर ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ मिलकर एक सफल संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें तरनतारन जिले के खेमकरण क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास से हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की गई। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जो सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी पर कड़ा प्रहार है। पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की है।

बरामद हथियारों की डिटेल

  • 2 AK-47 राइफलें
  • 2 AK-47 मैगजीन
  • 1 PX5 स्टॉर्म पिस्तौल (मैगजीन सहित)
  • 10 जिंदा कारतूस

नेटवर्क को एक्सपोज़ करने के लिए जांच तेज

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों से तस्करी कर भारत लाए गए थे। एसएसओसी, अमृतसर ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच तेज कर दी गई है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य तस्करों की पहचान करना, उनके नेटवर्क का पता लगाना और उसे पूरी तरह ध्वस्त करना है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों का उपयोग आतंकी गतिविधियों या संगठित अपराध में किया जाना था या नहीं।

पंजाब पुलिस और BSF की संयुक्त कार्रवाई

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने लिखा, "एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में, एसएसओसी अमृतसर ने बीएसएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई कर तरनतारन के खेमकरण में भारत-पाक सीमा के पास से 3 हथियारों (2 AK-47 राइफलें, 2 मैगजीन, 1 PX5 स्टॉर्म पिस्तौल और 10 कारतूस) की खेप बरामद की।"

पुलिस की अपील

पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह अभियान सीमा पार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जांच अभी जारी है और जल्द ही तस्करी नेटवर्क से जुड़े और खुलासे होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सीमा सुरक्षा बल

Published on:

14 Oct 2025 11:31 am

Hindi News / National News / पाकिस्तान का पर्दाफाश, हथियारों की तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस और BSF ने किया भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘RSS कैंप में मेरा यौन शोषण हुआ’… सुसाइट नोट में स्वयंसेवक ने किया दावा, संघ ने किया आरोपों का खंडन

Kerla man dies by sucide due to sexuall abuse in RSS camp
राष्ट्रीय

दिल्ली में छात्रा से यौन शोषण का मामला, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

राष्ट्रीय

पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, अपने जुड़वां बच्चों को मारकर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदी महिला

राष्ट्रीय

पुलिस को देखते ही बदमाश ने शुरू कर दी फायरिंग, एनकाउंटर में लगी गोली, पहुंचा अस्पताल

राष्ट्रीय

बेटे को गिफ्ट किया iPhone 16 Pro Max, एक महीने बाद ही हो गया बंद, अब Apple स्टोर को वापस करने पड़ेंगे लगभग 2 लाख

Apple Store
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.