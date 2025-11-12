Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान और ISI, LeT, JeM शहरी इलाकों और पढ़े लिखें लोगों को बना रहा निशाना, जानिए क्या होता है वाइट कॉलर टेरर

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए कार बम धमाके ने देश को झकझोर दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए। जांच में पता चला कि इस साजिश के पीछे उच्च शिक्षित डॉक्टरों का JeM से जुड़ा 'व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क' काम कर रहा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 12, 2025

वाइट कॉलर टेरर (IANS)

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुई भयानक कार बम विस्फोट की साजिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 9 लोग मारे गए, जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। जांच एजेंसियों को अब एक बड़े 'व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम' का पता चला है, जिसमें उच्च शिक्षित डॉक्टर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। तीन कश्मीरी डॉक्टरों डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. उमर मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बल स्तब्ध है।

विस्फोट की शुरुआती जांच

सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश व्यक्ति को लाल किला मेट्रो पार्किंग में सफेद हुंडई i20 कार की ड्राइवर सीट पर बैठे दिखाया गया है। विस्फोट शाम 6:52 बजे हुआ, जब कार में छिपा IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) फटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह व्यक्ति पुलवामा का डॉ. उमर मोहम्मद था, जो JeM से जुड़ा हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कार का दरवाजा 100 मीटर दूर उड़ गया और आसपास की दुकानों में आग लग गई।

भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में इस हफ्ते पकड़े गए टेरर मॉड्यूल से विस्फोट का सीधा लिंक जोड़ा है। फरीदाबाद से 2,900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और डेटोनेटर बरामद हुई। यह सामग्री सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद (हरियाणा) के किराए के मकानों से जब्त की गई। डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. अदील राथर की गिरफ्तारी के बाद ही यह खुलासा हुआ।

डॉक्टर का JeM से कनेक्शन

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ले ली है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी डॉक्टर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अस्पताल से जुड़े थे। डॉ. उमर मोहम्मद, जो विस्फोट से पहले फरार था, JeM के पाकिस्तानी हैंडलर 'उमर बिन खत्ताब' से टेलीग्राम चैनल के जरिए संपर्क में था। इसके अलावा, लखनऊ से गिरफ्तार डॉ. शाहिना शाहिद (या शाहीन शाहिद) को JeM की 'महिला विंग' जमात-उल-मोमिनात स्थापित करने का जिम्मा सौंपा गया था।

इस मामले में अभी तक कुल मिलाकर, आठ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें सात कश्मीरी हैं और JeM व अंसार गजवात-उल-हिंद (AGuH) का 'ट्रांसनेशनल मॉड्यूल' बेनकाब हुआ।

'व्हाइट कॉलर टेरर'

विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पारंपरिक आतंकवाद कमजोर पड़ने के बाद पाकिस्तानी ISI और सेना ने रणनीति बदल ली है। अब फोकस कम पढ़े-लिखे उग्रवादियों से हटकर उच्च शिक्षित पेशेवरों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर पर है, जो समाज में आसानी से घुल-मिल सकते हैं। 2000 के दशक में इंडियन मुजाहिदीन ने टेक ग्रेजुएट्स को लुभाया था, जो बाद में ISIS में शामिल हो गए। अब यह 'माइंड्स ओवर माउंटेंस' का दौर है पहाड़ों से दिमागों तक, बंदूकों से कट्टरपंथ तक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

12 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान और ISI, LeT, JeM शहरी इलाकों और पढ़े लिखें लोगों को बना रहा निशाना, जानिए क्या होता है वाइट कॉलर टेरर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

BJP ने तेजस्वी को बताया डिल्यूजन का शिकार, कहा- उन्हें चोरी न करने और गलतियां न दोहराने की शपथ लेनी चाहिए

तेजस्वी यादव
पटना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

पटना

Bihar Election: 1962 में 32% महिलाओं ने डाला था वोट, 2025 में 71%, जानिए बिहार में महिलाओं के बढ़ते मतदान का पूरा गणित

bihar election Bihar Election 2025, Bihar Chunav Phase 2 Voting, Bihar Election Candidates
पटना

Bihar Exit Poll 2025: बीजेपी को लखीसराय सीट पर लग सकता है झटका, पढ़िए सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है?

Bihar News: विजय कुमार सिन्हा फाइल फोटो
पटना

मोकामा चुनाव नतीजे पर जश्न के लिए अनंत सिंह के यहां आया दो टैंकर दूध, बन रहे एक लाख रसगुल्ले, 23000 वर्ग फीट में महाभोज का पंडाल

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.