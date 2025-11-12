पाकिस्तान और ISI, LeT, JeM शहरी इलाकों और पढ़े लिखें लोगों को बना रहा निशाना, जानिए क्या होता है वाइट कॉलर टेरर

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुई भयानक कार बम विस्फोट की साजिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 9 लोग मारे गए, जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। जांच एजेंसियों को अब एक बड़े 'व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम' का पता चला है, जिसमें उच्च शिक्षित डॉक्टर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। तीन कश्मीरी डॉक्टरों डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. उमर मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बल स्तब्ध है।