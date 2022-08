पाकिस्तानी आतंकी ने कबूला, ISI से ट्रेनिंग लेने के बाद आर्मी पोस्ट उड़ाने की थी तैयारी

आतंक की पनाहगाह बन चुके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक और काला सच सामने आया है। दरअसल नौशेरा में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने अपने कबूलनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस फिदायनी को सेना के जवानों ने 21 अगस्त को पकड़ा था। हालांकि इसके साथ चार आतंकी और थे जो फरार हो गए।

आतंकवाद के खिलाफ भारती की जंग जारी है। खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में सेना के जवान ऑपरेशन ऑलआउट के जरिए लगातार आतंकवादियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं। इस बीच भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक और काली करतूत सामने आई है। दरअसल नौशेरा में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने अपने कबूलनामें में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आतंकवाद की पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। इसका ताजा सबूत पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने खुद दिया है। पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने ये भी बताया कि, वह 2016 में भी भारत आया था, इस दौरान उसने रेकी की और वापस पाकिस्तान लौट गया था।







Pakistani Terrorist Who Caught In Nowshera Confessed Training from ISI To Blow Up Army Post In India