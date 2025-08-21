पालघर की दवा कंपनी में गैस लीक होने से चार मजदूरों की दर्दनाक मौत,सुरक्षा पर उठे सवाल

Palghar Gas Leak: महाराष्ट्र के पालघर (Palghar gas leak) जिले के तारापुर-मिडस औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार शाम एक गंभीर हादसा हुआ। मेलोडी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के प्लांट संख्या F‑13 में नाइट्रोजन गैस लीक (Maharashtra factory accident) हो गई, जिससे छह कामगार बेहोश हो गए। चार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर (Pharma company gas leak) बनी हुई है। गैस लीक होने (Nitrogen leak Palghar) के तुरंत बाद अस्पताल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को शिंदे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।