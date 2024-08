PAN AADHAAR LINK : पैन-आधार लिंक नहीं होने से अटक रहा ITR रिफंड, जानिए कैसे आएगा आपका पैसा वापस ?

How to Link Aadhaar with PAN Card Online : आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं।