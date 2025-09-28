BF की हत्या करने के बाद पुलिस को महिला ने मिलाया फोन, कहा- सिलबट्टे से सिर कूच दिया, कमरे में लाश पड़ी है

घटना की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान पटना निवासी पूजा के रूप में हुई है। वहीं, मृतक शख्स की पहचान मुरारी कुमार के रूप में हुई है। मुरारी बेंगलुरु में कार चलाता था। कुछ दिनों पहले पटना आया हुआ था। पुलिस ने कहा कि पूजा अपने पति से अलग रह रही थी। उसका और मुरारी का पिछले पांच साल से अफेयर चल रहा था।