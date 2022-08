बिहार में विश्‍वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए अच्‍छी खबर मिल सकती है, जिसमें नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को समय से पहले पदोन्नति मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पदोन्नति के लिए वित्त व विधि विभाग ने अप्रूवल दे दिया है, जो प्रस्ताव अब कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होगा।

बिहार विश्‍वविद्यालयों के शिक्षकों को UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के गाइडलाइन के अनुसार जल्द ही पदोन्नति दी जा सकती है। यह पदोन्नति शिक्षकों को समय से पहले दी जा सकती है, जिसके प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों को यह पदोन्नति शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वित्त व विधि विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, जो अब जल्दी ही कैबिनेट के सामने अप्रूवल के लिए प्रस्तुत होगा।

Good news for Bihar University teachers, may get promotion before time