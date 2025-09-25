इंजीनियरिंग छात्रा की आत्महत्या पर भड़का प्रदर्शन, स्थिति काबू करने के लिए 20 थानों की पुलिस तैनात

इस घटना से छात्राओं में भारी विद्रोह फैल गया, इसे लेकर छात्रों ने रात भर कैंमस में विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साएं छात्रों ने एक डीएसपी की सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और एक स्कूटर में आग लगा दी। छात्रों ने प्रिंसिपल को तुरंत मौके पर बुलाने की मांग के साथ प्रदर्शन शुरु कर दिया। वहीं जब प्रिंसिपल से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि वह इस मामले पर बाद में बात करेंगे। वहीं अशांती बढ़ने पर तुरंत मौके पर ASP मोहम्मद नूरुल हक, तीन DSP और 20 थानों की पुलिस तैनात की गई।