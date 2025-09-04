प्रेम प्रसंग विवाद के चलते दोस्त बने दुश्मन, एक ने दूसरे के सीने में दागी गोली

बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे है और प्रशासन का डर पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में हत्या, चोरी और अन्य अपराधों से जुड़े मामला सामने आते है और कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते है। आज भी राजधानी पटना के मनेर क्षेत्र से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर प्रेम प्रसंग के चलते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।