प्रेम प्रसंग विवाद के चलते दोस्त बने दुश्मन, एक ने दूसरे के सीने में दागी गोली

पटना के मनेर में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक के सीने में गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गया। पीड़ित राहुल की हालत फिलहाल गंभीर और उसका इलाज चल रहा है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 04, 2025

Maner coaching student shot in broad daylight
पटना के मनेर में कोचिंग छात्र को मारी गोली (फोटो -पटना पुलिस एक्स पोस्ट)

बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे है और प्रशासन का डर पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में हत्या, चोरी और अन्य अपराधों से जुड़े मामला सामने आते है और कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते है। आज भी राजधानी पटना के मनेर क्षेत्र से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर प्रेम प्रसंग के चलते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

मनेर थाने के सामने हाई स्कूल की गली में हुई यह घटना एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। घायल छात्र की पहचान जीतन यादव उर्फ रितेश कुमार के पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है। 20 वर्षीय राहुल मनेर हुलासी टोला का रहने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह नेने बताया कि राहुल और आरोपी के बीच एक वीडियो को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।

गोली मार मौके से फरार हुआ आरोपी

सीसीटीवी फुटेज में राहुल और आरोपी युवक पहले आपस में बात करते दिखाई दिए जिसके बाद दोनों में विवाद शुरु हो गया। विवाद शुरु होने के कुछ ही पल बाद आरोपी युवक ने पिस्टल निकाली और राहुल के सीने में गोली मार दी और फिर मोटरसाइकिल पर बैठ कर वहां से भाग गया। थाना नजदीकी होने के चलते एक पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकला। राहुल घायल अवस्था में ही थाने पहुंचा जहां से उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

राहुल की हालत गंभीर होने के चलते उसे पटना रेफर कर दिया गया जहां फिहलाह उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी मदद से आरोपी की पहचान कर ली है। घटनास्थल से पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उसके लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी।

Hindi News / National News / प्रेम प्रसंग विवाद के चलते दोस्त बने दुश्मन, एक ने दूसरे के सीने में दागी गोली

