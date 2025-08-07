पं. ओझा का वैदिक साहित्य प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की कुंजी: गुलाब कोठारी

राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति की ओर से आयोजित भाष्योपनिषद् सम्मेलन में पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पं. मधुसूदन ओझा एवं उनके साहित्य पर भाष्यों की समकालीन प्रांसगिकता पर चर्चा की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उ‌द्बोधन में कहा कि पं. ओझा का वैदिक साहित्य प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की कुंजी है। इसकी गहराई में आधुनिक भौतिक विज्ञान के भी सूत्र मिलते हैं। वेद एवं अन्य पुरातन साहित्य (वाङ्मय) को व्यष्टि भाव में उतारने के लिए पं. मधुसूदन की वैज्ञानिक दृष्टि ही मार्ग है। उन्होंने कहा कि पं. ओझा ने जीवन के प्रत्येक सूक्ष्म भाव की वैज्ञानिक व्याख्या की है।