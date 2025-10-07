Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Pawan Singh Wife Controversy: पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने दिया जवाब, बोले- सच्चाई यह है कि…

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर जवाब दिया है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति उन पर राजनीति में उतारने का दबाव बना रही हैं और उन्हें चुनाव लड़वाने की जिद कर रही हैं। पवन सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 07, 2025

pawan singh wife jyoti singh lucknow drama fir police live video news

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का लखनऊ में हाई-वोल्टेज ड्रामा! Image Source - 'instagram' @jyotipsingh999

भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। एक तरफ वह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं तो दूसरी ओर पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है।

सोमवार को ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पवन सिंह (Pawan Singh Wife Controversy) पर रोते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। अब पावर स्टार ने अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्ट जवाब दिया है।

जनता मेरे लिए भगवान है- पवन सिंह

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता।

पवन सिंह (Pawan Singh Reply To Wife Jyoti Singh) आगे लिखा कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा।

अपनी पत्नी ज्योति सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं।

पुलिस सुबह से ही तैनात थी- पवन सिंह

पवन सिंह ने आगे लिखा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो।

बता दें कि रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं। ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी।

ज्योति सिंह का आरोप

ज्योति सिंह ने कहा था कि नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं। आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली।

उन्होंने आगे लिखा कि आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है। अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा।"

इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

07 Oct 2025 09:22 am

Published on:

07 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / National News / Pawan Singh Wife Controversy: पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने दिया जवाब, बोले- सच्चाई यह है कि…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दामोदर नदी में बही 65 वर्षीय महिला, 45 किलोमीटर दूर से बचाई जान

राष्ट्रीय

CJI गवई पर जूता फेंकने वाला वकील रिहा, हिरासत से छूटने के बाद कहा- मुझे कोई अफसोस नहीं

CJI Gavai and lawyer Rakesh Kishore, who throw shoe at him
राष्ट्रीय

ओडिशा में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, ये वजह आई सामने

odisha-bjp-leader Shot Dead
राष्ट्रीय

अमृतसर में BRTS स्टेशन से टकराई बस, छत पर बैठे 3 की दर्दनाक मौत, अन्य घायल

Punjab Bus Accident
राष्ट्रीय

भाजपा पदाधिकारी ने इंजीनियर के परिवार से वसूले 10 लाख रुपए, नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी

BJP's K. Annamalai name used to extorts Rs 10 lakh from a family
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.