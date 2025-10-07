Pawan Singh Wife Controversy: पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने दिया जवाब, बोले- सच्चाई यह है कि…

उन्होंने आगे लिखा कि आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है। अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा।"