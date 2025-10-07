Pawan Singh Wife Controversy: पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह ने दिया जवाब, बोले- सच्चाई यह है कि…

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का लखनऊ में हाई-वोल्टेज ड्रामा! Image Source - 'instagram' @jyotipsingh999
भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। एक तरफ वह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं तो दूसरी ओर पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है।
सोमवार को ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पवन सिंह (Pawan Singh Wife Controversy) पर रोते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। अब पावर स्टार ने अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्ट जवाब दिया है।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता।
पवन सिंह (Pawan Singh Reply To Wife Jyoti Singh) आगे लिखा कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा।
अपनी पत्नी ज्योति सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं।
पवन सिंह ने आगे लिखा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो।
बता दें कि रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं। ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी।
ज्योति सिंह ने कहा था कि नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं। आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली।
उन्होंने आगे लिखा कि आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं। हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है। अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा।"
इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग