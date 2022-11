'लोगों उम्मीद को चाहिए, विपक्षी एकता नहीं', BJP के खिलाफ एकजुट हो रही पार्टियों पर बोले दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल

एक निजी चैनल के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "मैं राजनीति में काफी नया हूं, लेकिन BJP को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों के हाथ मिला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है यह काम करेगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक निजी चैनल के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गुजरात चुनाव, विपक्षी एकता, एमसीडी चुनाव, आबकारी नीति, पराली सहित कई मुद्दों में राय रखी। उन्होंने कहा कि "अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो होशियार नहीं है। अगर हमने लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी होती और शिक्षा में फोकस किया जाता तो देश आज कहीं और पहुंच जाता।"

'People want hope, not opposition unity', Delhi CM Arvind Kejriwal said on parties uniting against BJP