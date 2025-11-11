Phalodi Satta Bazar: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

बिहार (Bihar) में चुनावी रण पर सभी की नज़रें हैं। बीजेपी (BJP), जदयू (JDU) और लोजपा (LJP) के एनडीए (NDA) गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस (Congress) और राजद (RJD) के इंडिया गठबंधन से है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। मतदाव का पहला चरण 6 नवंबर को था और दूसरा आज, 11 नवंबर को पूरा हो गया है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 14 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है बिहार में किसकी सरकार बनेगी।