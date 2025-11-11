Phalodi Satta Bazar: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

Patrika LogoSwitch to English

Phalodi Satta Bazar: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

Phalodi Satta Bazar's Prediction: बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 14 नवंबर को चुनावी परिमाण आएंगे। इसी बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 11, 2025

Phalodi Satta Bazar prediction on Bihar Election

Phalodi Satta Bazar prediction on Bihar Election

बिहार (Bihar) में चुनावी रण पर सभी की नज़रें हैं। बीजेपी (BJP), जदयू (JDU) और लोजपा (LJP) के एनडीए (NDA) गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस (Congress) और राजद (RJD) के इंडिया गठबंधन से है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। मतदाव का पहला चरण 6 नवंबर को था और दूसरा आज, 11 नवंबर को पूरा हो गया है। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 14 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है बिहार में किसकी सरकार बनेगी।

भविष्यवाणी: बिहार के चुनावी रण में कौन मारेगा बाज़ी?

बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार एनडीए को 140-143 सीटें मिल सकती हैं। इनमें बीजेपी को 68-70 सीटें मिल सकती हैं और जदयू को 53-55 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन को 92-94 सीटें मिल सकती हैं। इनमें राजद को 68-70 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 18-20 सीटें। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है।

सभी ने लगाया जोर

बिहार में जहाँ एनडीए गठबंधन का सीएम चेहरा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) हैं, तो इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को अपना सीएम चेहरा बनाया है। एनडीए गठबंधन की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पूरा जोर लगाया है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और पूर्व बिहार सीएम और राजद नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।

