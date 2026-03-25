गैस सेक्टर में बड़ा सुधार, घर-घर तक पहुंचेगी पाइप्ड गैस, अब तय समय में मंजूरी, देरी पर अपने आप मिलेगी स्वीकृति

केंद्र सरकार ने देश के ऊर्जा सेक्टर में एक अहम फैसला लेते हुए प्राकृतिक गैस से जुड़ी व्यवस्था को आसान और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार का साफ कहना है कि वह भारत को धीरे-धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना चाहती है, और इसके लिए अब जमीनी स्तर पर बदलाव शुरू हो चुके हैं। दरअसल, सरकार ने “नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026” लागू कर दिया है। यह आदेश लागू होते ही असर में आ गया है और इसका मकसद साफ है, गैस पाइपलाइन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना और निवेशकों के लिए रास्ता आसान करना।