Pitru Paksha 2025 : कोटा क्षेत्र से गया के लिए चली सीधी ट्रेन, एमपी-यूपी भी आएंगे नेटवर्क में

पितृपक्ष और त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश और बिहार के बीच एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन राजस्थान के कोटा को भी टच करेगी। रेलवे के मुताबिक यह नई सोगरिया–गयाजी स्पेशल ट्रेन कोटा क्षेत्र को सीधे गया (बिहार) से जोड़ेगी। इससे हजारों यात्रियों को सहूलियत होगी।
1; सोगरिया – गयाजी स्पेशल (डाउन) : 6 सितंबर की रात 11.10 बजे सोगरिया (कोटा के पास) से रवाना होगी और अगले दिन गयाजी पहुंचेगी।
2; गयाजी – सोगरिया स्पेशल (अप) : गयाजी से 7 सितंबर को रात 1.15 बजे चलेगी और अगले दिन सोगरिया पहुंचेगी।
3; फ्रीक्वेंसी : यह ट्रेन सोगरिया से 6, 13 और 20 सितंबर को चलेगी। जबकि वापसी में 7, 14 और 21 सितंबर को जाएगी।
4; कोच : इस ट्रेन में स्लीपर, सामान्य (अनारक्षित) और एसी क्लास के डिब्बे होंगे।
मध्य प्रदेश / राजस्थान सेक्टर : सोगरिया (कोटा क्षेत्र), रामगंज मंडी
उत्तर प्रदेश सेक्टर : चित्रकूट धाम करवी, बांदा, माणिकपुर, प्रयागराज / चेकी, वाराणसी / मंडुआडीह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय)
बिहार सेक्टर : बक्सर, आरा, दानापुर/पटना जंक्शन, जहानाबाद, गया जंक्शन
ट्रेन किस दिन चलेगी और प्लेटफॉर्म की डिटेल्स बुकिंग के समय उपलब्ध होंगी। अतिरिक्त तकनीकी ठहराव भी हो सकते हैं, इसलिए यात्री रूट चार्ट जरूर देखें। सामान्य रेलवे नियमों के अनुसार आरक्षण, तत्काल और रियायतें लागू रहेंगी। अनारक्षित डिब्बों में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर यात्रा करनी होगी। भीड़ की संभावना को देखते हुए यात्रियों को स्टेशन समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।
रेलवे का कहना है कि इस नई स्पेशल ट्रेन से मध्य भारत और गया/पटना बेल्ट के बीच सीधी और आरामदायक कनेक्टिविटी मिलेगी। श्रद्धालुओं और त्योहार पर घर लौटने वालों के लिए यह ट्रेन उपयोगी होगी। मांग बढ़ने पर रेलवे इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और डिब्बों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है।