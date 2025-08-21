Pitru Paksha 2025 : कोटा क्षेत्र से गया के लिए चली सीधी ट्रेन, एमपी-यूपी भी आएंगे नेटवर्क में

1; सोगरिया – गयाजी स्पेशल (डाउन) : 6 सितंबर की रात 11.10 बजे सोगरिया (कोटा के पास) से रवाना होगी और अगले दिन गयाजी पहुंचेगी।

2; गयाजी – सोगरिया स्पेशल (अप) : गयाजी से 7 सितंबर को रात 1.15 बजे चलेगी और अगले दिन सोगरिया पहुंचेगी।

3; फ्रीक्वेंसी : यह ट्रेन सोगरिया से 6, 13 और 20 सितंबर को चलेगी। जबकि वापसी में 7, 14 और 21 सितंबर को जाएगी।

4; कोच : इस ट्रेन में स्लीपर, सामान्य (अनारक्षित) और एसी क्लास के डिब्बे होंगे।