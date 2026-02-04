लोकसभा में पीयूष गोयल का विपक्ष के वार पर पलटवार, ट्रेड डील पर रखा सरकार का पक्ष

विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा। हालांकि सरकार का रुख हमेशा से ही साफ रहा है कि भारत कभी भी अपने किसानों और डेयरी फार्मर्स के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। आज लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान गोयल ने फिर यह बात दोहराई कि इस ट्रेड डील से डेयरी और कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और फोकस 'मेक इन इंडिया' पर रहेगा। किसानों को इस ट्रेड डील से कोई नुकसान नहीं होगा।