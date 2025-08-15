Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

युवाओं के लिए PM का बड़ा तोहफा, स्वतंत्रता दिवस पर किया 15 हजार देने का ऐलान

Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana: 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के मेगा पैकेज का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

भारत

Devika Chatraj

Aug 15, 2025

PM Modi
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (X Video Screenshot)

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के मेगा पैकेज का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या है योजना कैसे करेगी काम?

  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है।
  • इस योजना के तहत, निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी शुरू करने वाले प्रत्येक युवा को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
  • इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

PM मोदी का संदेश

लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में PM मोदी ने कहा, "आज 15 अगस्त के दिन, हम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना हमारे युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने का माध्यम बनेगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का युवा अब धीरे चलने के बजाय छलांग लगाना चाहता है और यह योजना उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • कौशल विकास और स्टार्टअप्स: योजना के तहत AI, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन: कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि होगी।
  • आत्मनिर्भर भारत: PM ने युवाओं से स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया और सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का वादा किया।

देश के आर्थिक विकास के लिए जरुरी

यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि भारत की आर्थिक विकास की गति को भी तेज करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

Published on:

15 Aug 2025 09:52 am

Hindi News / National News / युवाओं के लिए PM का बड़ा तोहफा, स्वतंत्रता दिवस पर किया 15 हजार देने का ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.