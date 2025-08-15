युवाओं के लिए PM का बड़ा तोहफा, स्वतंत्रता दिवस पर किया 15 हजार देने का ऐलान

लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में PM मोदी ने कहा, "आज 15 अगस्त के दिन, हम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना हमारे युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने का माध्यम बनेगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का युवा अब धीरे चलने के बजाय छलांग लगाना चाहता है और यह योजना उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी।