PM Kisan योजना की सिर्फ किस्त ही नहीं…किसानों को सरकार देती है 36000 की पेंशन, ऐसे उठाए फायदा

Government Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में मिलती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार किसानों के लिए इससे कहीं ज्यादा कर रही है? पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) के जरिए पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लाखों किसान अभी भी इससे अनजान हैं। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और लाभ उठाने का तरीका।
पीएम किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, जो छोटे-छोटे किसानों की वृद्धावस्था में आजीविका की चिंता दूर करती है। इन किसानों के पास अक्सर बचत कम होती है, इसलिए 60 वर्ष के बाद न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। योजना के तहत किसान का योगदान सरकार द्वारा मैच किया जाता है, यानी किसान जितना जमा करता है, सरकार उतना ही अतिरिक्त डालती है। इससे पेंशन कोष मजबूत होता है। यदि किसान बीच में योजना छोड़ दे, तो उसका योगदान लौटा दिया जाता है। पति-पत्नी दोनों के निधन पर संचित राशि पेंशन फंड में वापस चली जाती है।
इस योजना को 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। अब तक लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई पात्र लाभार्थी वंचित हैं।
योगदान राशि आयु पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए:
18 वर्ष की आयु पर: 55 रुपये प्रति माह।
40 वर्ष की आयु पर: 200 रुपये प्रति माह।
सरकार किसान के बराबर राशि जोड़ती है। 60 वर्ष के बाद जीवन भर 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। यदि किसान 18 वर्ष का है, तो 42 वर्ष बाद पेंशन शुरू होगी। मासिक योगदान ऑटो-डेबिट से बैंक खाते से कटेगा।
आवेदन सरल है। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज। CSC ऑपरेटर आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और यूनिक पेंशन नंबर जारी करेगा। पहला योगदान नकद जमा करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmkmy.gov.in/ या https://maandhan.in/ पर जाएं।
ऑनलाइन पोर्टल पर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।