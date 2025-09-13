PM Kisan योजना की सिर्फ किस्त ही नहीं…किसानों को सरकार देती है 36000 की पेंशन, ऐसे उठाए फायदा

Government Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में मिलती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार किसानों के लिए इससे कहीं ज्यादा कर रही है? पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) के जरिए पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लाखों किसान अभी भी इससे अनजान हैं। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और लाभ उठाने का तरीका।