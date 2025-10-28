Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Kisan Yojna: कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है 21वीं किस्त, तुरंत करे ये काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है, लेकिन इसके लिए किसानों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी और भू-सत्यापन करवाना जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 28, 2025

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana

देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जैसी कल्याणकारी योजना का संचालन भारत सरकार करती है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में, करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये कर के यह राशी दी जाती है। यह पैसा बिना किसी परेशानी के सीधा किसानों के खातों में भेजा जाता है। प्रत्येक किस्त में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में 2,000 रुपये जमा होते हैं। सरकार इस योजना की अब तक 20 किस्तें जारी कर चुकी है और सूत्रों के अनुसार, इसकी 21वीं किस्त भी जल्द ही जारी होने की संभावना है।

हर चार महीने पर किस्त जारी

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। सरकार ने इसकी 10वीं, 14वीं और 20वीं किस्तें भी लगभग इसी अवधि में जारी की थीं। इस योजना की किस्तें लगभग हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। इससे पहले, इसकी आखिरी किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी। इस हिसाब से, इसकी अगली किस्त अब जल्द ही आ सकती है। हालांकि, सरकार ने इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त आ सकती है। सरकार ने पहले ही बारिश और बाढ़ से प्रभावित तीन राज्यों में इसकी 21वीं किस्त भेज दी है। अब बाकी राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिलना बाकी है।

ई-केवाईसी और भू-सत्यापन है जरूरी

21वीं किस्त आने से पहले, किसानों को दो आवश्यक काम जल्द से जल्द पूरे करवाने होंगे, अन्यथा वे योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसमें पहला काम ई-केवाईसी करवाना और दूसरा भू-सत्यापन पूरा करवाना है। इनमें से कोई भी काम अधूरा रह जाने पर आपकी किस्त रोक दी जाएगी। पहले भी, ये कार्य पूरे न होने के कारण कई किसानों की किस्तें रोक दी गई थीं। सरकार लगातार किसानों से ये काम पूरे करने की अपील कर रही है। आप किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर या खुद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पोर्टल का उपयोग करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसी तरह, किसान की जमीन का रिकॉर्ड राज्य के रेवेन्यू पोर्टल पर वेरिफाई करवा कर भू-सत्यापन पूरा किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 02:08 pm

Hindi News / National News / PM Kisan Yojna: कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है 21वीं किस्त, तुरंत करे ये काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली में लागू हुआ नया नियम, 1 नवंबर से नहीं मिलेगी इन गाड़ियों को एंट्री

राष्ट्रीय

Tata Trust: रतन टाटा के करीबी मेहली मिस्त्री को किया बाहर, कौन हैं मेहली?

राष्ट्रीय

IMD Alert: अगले 72 घंटे होगी तूफानी बारिश, इन राज्यों में मोंथा तूफान के कहर का अलर्ट

IMD issue Heavy Rain Alert for 72 hours
राष्ट्रीय

ATS की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से कनेक्शन के आरोप में पुणे का इंजीनियर गिरफ्तार

राष्ट्रीय

बेमौसम बारिश ने धान की फसलों को पहुंचाया तगड़ा नुकसान, किसानों के आंखों में आए आंसू

Paddy crop destroyed
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.