PM Kisan Yojna: कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है 21वीं किस्त, तुरंत करे ये काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। सरकार ने इसकी 10वीं, 14वीं और 20वीं किस्तें भी लगभग इसी अवधि में जारी की थीं। इस योजना की किस्तें लगभग हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। इससे पहले, इसकी आखिरी किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी। इस हिसाब से, इसकी अगली किस्त अब जल्द ही आ सकती है। हालांकि, सरकार ने इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त आ सकती है। सरकार ने पहले ही बारिश और बाढ़ से प्रभावित तीन राज्यों में इसकी 21वीं किस्त भेज दी है। अब बाकी राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिलना बाकी है।