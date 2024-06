फ्री बिजली से लेकर लखपति दीदी और UCC से लेकर ONOE तक, वो 10 वादें जो अगले 5 साल में पूरा करेंगे मोदी

1.समान नागरिक आचार संहिता (Uniform Civil Code): बीजेपी ने ‘समान नागरिक आचार संहिता’ (Uniform Civil Code) लागू करने का वादा किया है। इसके तहत, सरकार सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की रूपरेखा तैयार करेगी। अगले 100 दिनों में, इस योजना के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और युक्ति तैयार की जाएगी।

2.एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation, One Election): बीजेपी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) के विचार को लागू करने का वादा किया है। इस नीति को लागू करने के लिए सरकार संवैधानिक और कानूनी परिवर्तनों पर काम करेगी। इस पहल से चुनावी खर्च कम होंगे और शासन में स्थिरता आएगी। प्रारंभिक चरण में, इस योजना के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जाएंगी।

3.आधारभूत संरचना के लिए राष्ट्रीय रसद नीती: भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाने के लिए, बीजेपी ने एक राष्ट्रीय रसद नीति (National Logistics Policy) की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य रसद प्रणाली को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाना है। अगले 100 दिनों में, सरकार इस नीति के तहत परिवहन और भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी और रसद सेवाओं के प्रबंधन में सुधार के लिए नई तकनीकों को लागू करेगी।

4.तीन करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा: पार्टी ने तीन करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा किया है। इस पहल के तहत, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वे लाखों रुपये कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

5.मुफ्त बिजली और बिजली बेचने का अवसर: पार्टी ने हर घर को मुफ्त बिजली देने और बिजली बेचकर कमाई करने का अवसर देने का वादा किया है। अगले 100 दिनों में, सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी और घरेलू स्तर पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।

6.वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार मिशन: बीजेपी ने शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। अगले 100 दिनों में, सरकार इस मिशन के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी, जिसमें प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण के उपाय शामिल होंगे।

7.राष्ट्रीय समुद्री नीति: भारत के समुद्री क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, बीजेपी ने एक राष्ट्रीय समुद्री नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य समुद्री संसाधनों का स्थायी प्रबंधन और समुद्री उद्योगों का विकास करना है। अगले 100 दिनों में, सरकार इस नीति के तहत विभिन्न समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत करेगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी।

8.सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति का अभियान: सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत, महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और मुफ्त चिकित्सा जांच की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इस बीमारी के रोकथाम और उपचार के लिए व्यापक योजना तैयार करेगी।

9.नमो ड्रोन योजना: ‘नमो ड्रोन योजना’ के तहत महिलाओं को ड्रोन तकनीक के उपयोग में प्रशिक्षित कर, उन्हें ‘ड्रोन दीदी’ बनाने का वादा किया गया है। यह योजना ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की जाएगी।

10.श्री अन्न सुपर फूड को बढ़ावा: सरकार ‘श्री अन्न’ (मोटे अनाज) को सुपर फूड के रूप में आगे बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ बनाएगी। दो करोड़ किसानों को इस पहल से विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही, तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में विविधता और आर्थिक स्थिरता आएगी।

इन वादों के साथ, बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया और लाभकारी प्रस्तुत किया है। इन योजनाओं के माध्यम से, बीजेपी सरकार अगले 100 दिनों में अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार की प्राथमिकता इन योजनाओं को तेजी से लागू करना और देश के विकास को नई दिशा देना है।