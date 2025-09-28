Chhath Puja को UNESCO की सूची में किया जाएगा शामिल! जानिए ‘मन की बात’ में क्या-क्या बोले PM मोदी

मन की बात (IANS)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में देशवासियों से सीधा संवाद किया। इस एपिसोड में उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं, स्वतंत्रता सेनानियों और नारी शक्ति के योगदान पर गहन चर्चा की। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया गया।
पीएम मोदी ने छठ पूजा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए इसे भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "छठ पूजा एक ऐसा पावन पर्व है, जो दिवाली के बाद आता है। सूर्यदेव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं।" उन्होंने बताया कि यह पर्व न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह से मनाया जाता है, बल्कि अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। पीएम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत है।
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, "अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी और खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज हैं। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट-कूटकर भरी थी।" फांसी से पहले अंग्रेजों को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए पीएम ने उनके अदम्य साहस और संवेदनशीलता की मिसाल दी।
इसी तरह, 'भारत रत्न' लता मंगेशकर की जयंती पर उनके संगीतमय योगदान की सराहना की। पीएम ने कहा, "लता मंगेशकर की जयंती है। उनके गीतों में वह सब कुछ है, जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन्होंने लोगों को बहुत प्रेरित किया।" उन्होंने लता जी के वीर सावरकर से प्रेरणा लेने का जिक्र किया, जिन्हें वे 'तात्या' कहती थीं। पीएम ने लता दीदी से अपने निजी रिश्ते को याद करते हुए बताया कि वे हर साल बिना बोले राखी भेजा करती थीं। उन्होंने मराठी गीत 'ज्योति कलश छलके' का जिक्र किया और इसे कार्यक्रम में सुनाया भी।
नवरात्रि के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने बेटियों को संबोधित करते हुए कहा, "हम नारीशक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं।" उन्होंने भारतीय नौसेना की दो बहादुर अधिकारियों - लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा - से बातचीत की, जिन्होंने 'नाविक सागर परिक्रमा' के दौरान साहस का परिचय दिया। पीएम ने कहा, "ये दो बहादुर अधिकारी नौसेना के गौरव हैं।"
आगामी त्योहारों को देखते हुए पीएम ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। खासकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा, "कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें - ये स्वदेशी हैं।" उन्होंने बताया कि आजादी के बाद खादी की लोकप्रियता घटी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। "इसे 'वोकल फॉर लोकल' के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें," उन्होंने अपील की।
