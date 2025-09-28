Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Chhath Puja को UNESCO की सूची में किया जाएगा शामिल! जानिए ‘मन की बात’ में क्या-क्या बोले PM मोदी

Mann ki Baat: पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में भारतीय संस्कृति, नारीशक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों और लोकल उत्पादों के महत्व पर जोर दिया।

3 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 28, 2025

PM Modi

मन की बात (IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में देशवासियों से सीधा संवाद किया। इस एपिसोड में उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं, स्वतंत्रता सेनानियों और नारी शक्ति के योगदान पर गहन चर्चा की। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया गया।

छठ पूजा को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश

पीएम मोदी ने छठ पूजा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए इसे भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "छठ पूजा एक ऐसा पावन पर्व है, जो दिवाली के बाद आता है। सूर्यदेव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं।" उन्होंने बताया कि यह पर्व न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह से मनाया जाता है, बल्कि अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। पीएम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत है।

शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर और वीर सावरकर को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, "अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी और खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज हैं। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट-कूटकर भरी थी।" फांसी से पहले अंग्रेजों को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए पीएम ने उनके अदम्य साहस और संवेदनशीलता की मिसाल दी।

इसी तरह, 'भारत रत्न' लता मंगेशकर की जयंती पर उनके संगीतमय योगदान की सराहना की। पीएम ने कहा, "लता मंगेशकर की जयंती है। उनके गीतों में वह सब कुछ है, जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन्होंने लोगों को बहुत प्रेरित किया।" उन्होंने लता जी के वीर सावरकर से प्रेरणा लेने का जिक्र किया, जिन्हें वे 'तात्या' कहती थीं। पीएम ने लता दीदी से अपने निजी रिश्ते को याद करते हुए बताया कि वे हर साल बिना बोले राखी भेजा करती थीं। उन्होंने मराठी गीत 'ज्योति कलश छलके' का जिक्र किया और इसे कार्यक्रम में सुनाया भी।

नवरात्रि के संदर्भ में बेटियों की सराहना

नवरात्रि के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने बेटियों को संबोधित करते हुए कहा, "हम नारीशक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं।" उन्होंने भारतीय नौसेना की दो बहादुर अधिकारियों - लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा - से बातचीत की, जिन्होंने 'नाविक सागर परिक्रमा' के दौरान साहस का परिचय दिया। पीएम ने कहा, "ये दो बहादुर अधिकारी नौसेना के गौरव हैं।"

गांधी जयंती पर विशेष अपील

आगामी त्योहारों को देखते हुए पीएम ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। खासकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा, "कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें - ये स्वदेशी हैं।" उन्होंने बताया कि आजादी के बाद खादी की लोकप्रियता घटी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। "इसे 'वोकल फॉर लोकल' के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें," उन्होंने अपील की।

हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की सफल कहानियां

  • झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू: 'जोहारग्राम' ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया।
  • तमिलनाडु के 'याझ नेचुरल्स': अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वाराज ने घास-केले के रेशों से योगा मैट बनाए, 200 परिवारों को रोजगार दिया।
  • बिहार की स्वीटी कुमारी: 'संकल्प क्रिएशन' के माध्यम से मिथिला पेंटिंग को आजीविका बनाया, 500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
  • पीएम ने कहा, "ये सफलता की गाथाएं सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के अनगिनत साधन छिपे हैं। अगर इरादा पक्का हो, तो सफलता दूर नहीं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 12:58 pm

Published on:

28 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / National News / Chhath Puja को UNESCO की सूची में किया जाएगा शामिल! जानिए ‘मन की बात’ में क्या-क्या बोले PM मोदी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Viral Video:स्कूल में लड़की ने दिया लड़के को लव लेटर, टीचर तक पहुंची बात,फिर जो हुआ,वह देख कर नहीं रुकेगी आपकी हंसी!

School Love Letter Viral Video
राष्ट्रीय

Karoor Stampede: एक्टर विजय ने किया 20-20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, DMK पर लगाया साजिश का आरोप

Actor Vijay addressing a rally in Karur
राष्ट्रीय

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी होगी खराब… दिलीप घोष ने क्यों कहा ऐसा?

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

Karoor Stampede: मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये देगी केंद्र सरकार, PM मोदी ने की घोषणा

PM Modi
राष्ट्रीय

दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह लगी ट्रंप की मूर्ति, पीएम मोदी को धोखा देने की है यह सजा

Trump Mahishasura statue at Durga Puja pandal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.