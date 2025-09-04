PM मोदी को बधाई: BJP ने जन्मदिन के लिए बनाया बड़ा प्लान, CM बनने के 23वें साल पर गुजरात सरकार ने खर्च किए थे 9 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। इसके कुछ ही दिन बाद (7 अक्तूबर) उन्हें पहली बार सीएम बने 24 साल पूरे होंगे। भाजपा इन दोनों ही अवसर को भव्य तरीके से मनाती आई है।
पिछले साल जब नरेंद्र मोदी के पहली बार सीएम बनने के 23 साल पूरे हुए थे तो गुजरात सरकार ने भी उन्हें बधाई दी थी। आरटीआई के हवाले से बीबीसी ने बताया है कि इस कड़ी में दो विज्ञापन-शृंखला पर गुजरात सरकार ने करीब नौ करोड़ रुपये खर्च किया था।
इस बार गुजरात सरकार का क्या प्लान है, इस बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिंग पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के प्लान से जुड़ी कुछ जानकारी जरूर सामने आई है।
प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इस बार भी भाजपा खास तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। देश भर में तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे।
इस बारे में विस्तार से जानने से पहले थोड़ी जानकारी पिछले साल गुजरात सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों और उन पर आए खर्चों के बारे में जान लेते हैं।
बीबीसी ने आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया है कि 7 अक्टूबर, 2024 को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर दो तरह के विज्ञापन चल रहे थे।
जिसमें देखा गया था कि गुजरात सरकार की तरफ से पीएम मोदी को सार्वजानिक पद (गुजरात के सीएम और प्रधानमंत्री के रूप में) पर 23 साल पूरे होने पर बधाई दी गई थी।
गुजरात सरकार के सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर दोनों विज्ञापनों को चलाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 8,81,01,941 रुपये खर्च किए थे।
एक विज्ञापन पर 'सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 वर्ष' लिखा था। जबकि दूसरे विज्ञापन पर 'विकास सप्ताह- सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 वर्ष' का उल्लेख था।
दोनों में पीएम मोदी को सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे होने पर बधाई दी गई थी। इसमें गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का एक बधाई संदेश भी था।
सूचना विभाग ने बताया कि केवल अखबारों में एक विज्ञापन 'सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 साल' को छापने के लिए लगभग 2.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
वहीं, दूसरे विज्ञापन 'विकास सप्ताह- सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 साल' को अखबारों में छापने के लिए लगभग 3,04,98,000 रुपये खर्च किए गए थे।
इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए 'विकास सप्ताह' वाले विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के लिए लगभग 3,64,03,941 रुपये खर्च किए गए थे।
पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा इस साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से पीएम मोदी पर केंद्रित होगा।
इसके तहत, कई सारे सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भाजपा नेता पीएम मोदी के जीवन, राजनीतिक करियर और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
इन सेमिनारों में यह भी बताया जायेगा कि गुजरात के सीएम के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल कैसा रहा। इसके अलावा, अब तक भाजपा के साथ पीएम मोदी का समय कैसा गुजरा। कुल मिलाकर, इस बार 75वें जन्मदिन पर भाजपा पीएम मोदी के जीवन के बारे में हर एक जानकारी जनता को देगी।
इस साल, 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया है। इसके साथ, भाजपा कार्यालयों में मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों से जुड़े फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन है।फोटो प्रदर्शनी सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाएगी।
वहीं, कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ भाजपा नेता प्रधानमंत्री पर लिखी गई पुस्तकों को भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर उन पुस्तकों को पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच वितरित किया जायेगा। पार्टी कुछ खास जगहों का चयन करेगी और उन्हें टीमों को सौंपेगी, जो 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान प्रतिदिन सफाई करेंगी।
पीएम मोदी के जीवन पर एक वृत्तचित्र भी बनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में इसे प्रदर्शित किया जाएगा।
पिछले हफ्ते दिल्ली में सेवा पखवाड़ा पर आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुए एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा नमो पार्क और नमो वन विकसित किए जायेंगे, जहां आगंतुकों द्वारा वृक्षारोपण के लिए जगह निर्धारित की जाएगी।
नेता ने आगे कहा कि नए बनने वाले वनों के अलावा, मौजूदा वनों को भी नमो पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के माध्यम से 50 एकड़ में नए वन क्षेत्रों की योजना बनाई जाएगी। संबंधित मंत्रालय इसके लिए एक रोडमैप तैयार करेंगे।
शुरुआत में, पार्टी ने पार्कों और वनों का नाम मोदी पार्क और मोदी वन रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सूत्रों के अनुसार विपक्ष की संभावित आलोचना के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सात दिवसीय स्वास्थ्य शिविरों के साथ-साथ रक्तदान शिविर भी आयोजित करेगी।
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा देश भर में 1,000 से अधिक स्थानों पर 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित करेगी।