तेजस्वी यादव की सभा में फिर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान, आरजेडी ने बताया एडिटेड वीडियो

हालांकि राजद ने इस मामले पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी सफाई दे दी है। तेजस्वी की पार्टी ने इस वीडियो को भाजपा द्वारा प्रायोजित और झूठा बताया है। उन्होंने लिखा, बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से भाजपा घबरा गई है। इस दौरान तेजस्वी उठाए गए मुद्दों पर भाजपा और उसके सहयोगी कुछ भी बोलने की स्थिति में नही हैं इसलिए ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा प्रयोजित तरीके से कुचक्र और प्रपंच किया जा रहा है। बिहार की जनता इसे समझ चुकी है। बता दे कि इससे पहले भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसा ही वाकया सामने आया था, जहां पीएम मोदी की मां को लेकर विवादित टिप्पणी दी गई थी। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर विपक्ष ने उसी हरकत को दोहरा दिया।