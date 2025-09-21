Patrika LogoSwitch to English

तेजस्वी यादव की सभा में फिर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान, आरजेडी ने बताया एडिटेड वीडियो

तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी को गाली देने वाले वीडिया पर सफाई देते हुए राजद ने उसे भाजपा द्वारा प्रायोजित एडिटेड वीडियो बताया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 21, 2025

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (फोटो - एएनआई)

बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे है और इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य में हर तरफ चुनावी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी हाल ही बिहार अधिकार यात्रा का आयोजन कर राज्य के 10 जिलों का दौरा किया था। इस यात्रा के आखिर दिन शनिवार को तेजस्वी की एक जनसभा के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बाते कही गई है। हालांकि आरजेडी का कहना है कि यह एडिटेड वीडियो भाजपा द्वारा प्रायोजित है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसका प्रचार किया जा रहा है।

भाजपा ने आरजेडी को बताया गालीबाज पार्टी

महुआ में तेजस्‍वी जब सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान मंच के निचे मौजूद लोगों ने पीएम मोदी को गालियां और उनकी मां को लेकर अपशब्‍द बोले। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा और उसके समर्थकों में इस वीडियो को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी को गालीबाज पार्टी बताया है और इस तरह की घटनाओं को लोकतंत्र का अपमान बताया है।

तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज

इसी कड़ी में भाजपा ने पटना के गांधी मैदान थाने में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। पार्टी नेता कृष्णा कुमार सिंह ने गांधी मैदान थानाध्यक्ष को पत्र लिख यह शिकायत दर्ज कराई है। इस पत्र में लिखा गया, तेजस्वी की जनसभा के दौरान पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जो पूरी तरीके से अपराध है। इस घटना से देश की 140 करोड़ जनता को ठेस पहुंचा है। इसलिए इस पूरे बयान की जांच कर इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी के इस बयान की आलोचना करते हुए इसे अमर्यादित टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा, लालू यादव का परिवार बार बार पीएम मोदी को गाली दिलवा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही है विपक्ष की राजनीति? क्या मां-बहनों का अपमान उनका संस्कार और हथियार बन गया है? बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। इसके अलावा बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भी इस मामले पर बयान देते हुए इसे, गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत बताया है।

राजद ने बताया एडिटेड वीडियो

हालांकि राजद ने इस मामले पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी सफाई दे दी है। तेजस्वी की पार्टी ने इस वीडियो को भाजपा द्वारा प्रायोजित और झूठा बताया है। उन्होंने लिखा, बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से भाजपा घबरा गई है। इस दौरान तेजस्वी उठाए गए मुद्दों पर भाजपा और उसके सहयोगी कुछ भी बोलने की स्थिति में नही हैं इसलिए ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा प्रयोजित तरीके से कुचक्र और प्रपंच किया जा रहा है। बिहार की जनता इसे समझ चुकी है। बता दे कि इससे पहले भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसा ही वाकया सामने आया था, जहां पीएम मोदी की मां को लेकर विवादित टिप्पणी दी गई थी। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर विपक्ष ने उसी हरकत को दोहरा दिया।

