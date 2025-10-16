Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी आज करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा, 13,430 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास-उद्घाटन

पीएम मोदी ने आज आंध्र प्रदेश आएंगे। इस दौरान पीएम 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल-।।। पूलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन करेंगे।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 16, 2025

PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। दौरे की शुरुआत पीएम नंदयाल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा और दर्शन कर के करेंगे। जिसके बाद पीएम श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र जाएंगे। यहां से प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे, जहां वे करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुरनूल में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

पीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

पीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मैं 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में रहूंगा। मैं श्रीशैलम स्थित श्री भामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में प्रार्थना करूंगा। उसके बाद, मैं कुरनूल जाऊंगा, जहां 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। ये कार्य बिजली, रेलवे, पेट्रोलियम, रक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में होंगे।

2,880 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे

पीएम 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल-।।। पूलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में 765 केवी डबल-सर्किट कुरनूल ।।। पूलिंग स्टेशन-चिलकलुरिपेटा पारेषण लाइन का निर्माण शामिल है, जिससे रूपांतरण क्षमता में 6,000 एमवीए की वृद्धि होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर पारेषण संभव होगा और देश के विकास को गति मिलेगी। साथ ही इस दौरान ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा।

1,140 करोड़ रुपये की छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री सब्बावरम से शीलानगर तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका उद्देश्य विशाखापत्तनम में भीड़भाड़ कम करना और व्यापार एवं रोजगार को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा, लगभग 1,140 करोड़ रुपये की छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे यात्रा की अवधि में कमी आएगी और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन-संपर्क मजबूत होगा।

कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे

पीएम मोदी 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं में कोट्टावलसा-विजयनगरम चौथी रेलवे लाइन और पेंडुर्ती व सिम्हाचलम उत्तर के बीच रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास तथा कोट्टावलसा-बोड्डावारा खंड और शिमिलिगुड़ा-गोरपुर खंड के दोहरीकरण का लोकार्पण शामिल हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो आंध्र प्रदेश में लगभग 124 किलोमीटर और ओडिशा में 298 किलोमीटर तक फैली है।

Published on:

16 Oct 2025 09:22 am

Hindi News / National News / पीएम मोदी आज करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा, 13,430 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास-उद्घाटन

