पीएम मोदी आज करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा, 13,430 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास-उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। दौरे की शुरुआत पीएम नंदयाल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा और दर्शन कर के करेंगे। जिसके बाद पीएम श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र जाएंगे। यहां से प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे, जहां वे करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुरनूल में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
पीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मैं 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में रहूंगा। मैं श्रीशैलम स्थित श्री भामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में प्रार्थना करूंगा। उसके बाद, मैं कुरनूल जाऊंगा, जहां 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। ये कार्य बिजली, रेलवे, पेट्रोलियम, रक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में होंगे।
पीएम 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल-।।। पूलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में 765 केवी डबल-सर्किट कुरनूल ।।। पूलिंग स्टेशन-चिलकलुरिपेटा पारेषण लाइन का निर्माण शामिल है, जिससे रूपांतरण क्षमता में 6,000 एमवीए की वृद्धि होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर पारेषण संभव होगा और देश के विकास को गति मिलेगी। साथ ही इस दौरान ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा।
सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री सब्बावरम से शीलानगर तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका उद्देश्य विशाखापत्तनम में भीड़भाड़ कम करना और व्यापार एवं रोजगार को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा, लगभग 1,140 करोड़ रुपये की छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे यात्रा की अवधि में कमी आएगी और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन-संपर्क मजबूत होगा।
पीएम मोदी 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं में कोट्टावलसा-विजयनगरम चौथी रेलवे लाइन और पेंडुर्ती व सिम्हाचलम उत्तर के बीच रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास तथा कोट्टावलसा-बोड्डावारा खंड और शिमिलिगुड़ा-गोरपुर खंड के दोहरीकरण का लोकार्पण शामिल हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो आंध्र प्रदेश में लगभग 124 किलोमीटर और ओडिशा में 298 किलोमीटर तक फैली है।
