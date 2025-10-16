पीएम मोदी आज करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा, 13,430 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास-उद्घाटन

पीएम 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल-।।। पूलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में 765 केवी डबल-सर्किट कुरनूल ।।। पूलिंग स्टेशन-चिलकलुरिपेटा पारेषण लाइन का निर्माण शामिल है, जिससे रूपांतरण क्षमता में 6,000 एमवीए की वृद्धि होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर पारेषण संभव होगा और देश के विकास को गति मिलेगी। साथ ही इस दौरान ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा।