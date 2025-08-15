पूरे देश में टैक्स का बोझ होगा कम, PM ने की GST सुधार की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (GST ) सुधार लागू करेगी, जिससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम ने इसे 'डबल दिवाली' का तोहफा करार दिया।