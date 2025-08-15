पूरे देश में टैक्स का बोझ होगा कम, PM ने की GST सुधार की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (GST ) सुधार लागू करेगी, जिससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम ने इसे 'डबल दिवाली' का तोहफा करार दिया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी में कई बड़े सुधार किए हैं। अब समय की मांग है कि इसे और सरल किया जाए। हमने राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया और एक उच्च स्तरीय समिति के जरिए समीक्षा पूरी की है। इस दिवाली तक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लागू होंगे, जिससे आम लोगों, व्यापारियों, और छोटे-मध्यम उद्यमों (MSME) को बड़ी राहत मिलेगी।"
पीएम मोदी ने व्यापारियों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा, "मजबूरी में नहीं, बल्कि मजबूती के साथ स्वदेशी अपनाएं। दुकानों पर 'स्वदेशी माल बिकता है' का बोर्ड लगाएं।" उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को सामाजिक मंत्र बनाने की बात कही।
जीएसटी सुधार के साथ-साथ, पीएम मोदी ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की भी घोषणा की, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।