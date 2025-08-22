बिहार चुनाव से ठीक पहले औंटा-सिमरिया महासेतु की सौगात, क्या है राजनीतिक मायने? पीएम मोदी बोले- हर संकल्प…

प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब सभी दल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं।



इससे पहले, पीएम मोदी ने 13 नवंबर, 2024 को बिहार के लिए बड़ी घोषणा की थी। वह दरभंगा पहुंचे और वहां करीब 12,100 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।