PM Modi Birthday: मोदी सरकार के 11 वर्ष, 11 योजनाओं से बदली देश के आम नागरिकों की जिंदगियां

Atal Pension Yojana: देश के नागरिकों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक पेंशन खाता खोल सकता हैं और नियमित योगदान देकर वह 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की प्रति माह पेंशन नियमित रूप से ले सकते हैं।