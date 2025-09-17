Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

PM Modi Birthday: मोदी सरकार के 11 वर्ष, 11 योजनाओं से बदली देश के आम नागरिकों की जिंदगियां

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कई योजनाएं लागू की जिनको काफी लोकप्रियता मिली। उन योजनाओं से जनता की जिंदगी में बदलाव आए। आइए उन योजनाओं के बारे में जानते हैं।

भारत

Swatantra Mishra

Sep 17, 2025

PM Modi Birthday
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: IANS)

PM Narendra Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह बीते 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने अब तक कार्यकाल में देश के आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें पीएम जनधन योजना से लेकर मुफ्त इलाज की योजनाएं शामिल हैं।

10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा

PM Jan Dhan Yojana: देश में हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत शून्य बैलेंस वाले खाते खोले जाते हैं और साथ ही रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसमें खाताधारक को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। अब तक पीएम जनधन योजना में 56.38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कहां और कैसे मनाया जन्मदिन? खास दिन पर कर चुके हैं बड़ी घोषणा
राष्ट्रीय
image

18 से 70 वर्ष तक को मिलता है लाभ

PM sadak suraksha bima yojana: केंद्र सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत सरकार 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लोगों को 2 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराती है। वहीं, आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपए तक का कवर मिलता है।

2 लाख रुपये तक का मिलता है कवर

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसमें 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है।

लोगों को पक्का घर देने की शुरुआत

PM Awas Yojana: देश में सभी को पक्का घर देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए, इसका विस्तार 2029 तक कर दिया।

18 से 40 वर्ष तक लोग ले सकते फायदा

Atal Pension Yojana: देश के नागरिकों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक पेंशन खाता खोल सकता हैं और नियमित योगदान देकर वह 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की प्रति माह पेंशन नियमित रूप से ले सकते हैं।

गरीब परिवार को फ्री में चूल्हा और सिलेंडर

PM Ujjwala Yojana : देश में गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत देने के लिए, मोदी सरकार ने 1 मई 2016 को पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं। 1 जुलाई 2025 तक देशभर में करीब 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

गरीब लोगों का मुफ्त में होता है इलाज

Ayushman Bharat Yojana: देश में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में कोई भी गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए का इलाज करा सकता है। वहीं, 11 सितंबर 2024 को इस योजना का विस्तार सभी 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लिए किया गया, चाहे उनकी आय कितनी भी हो।

6000 रुपए तक की सालाना मदद

PM Kisan Samman Nidhi: देश में छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए मोदी ने सरकार ने 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकार तीन अलग-अलग किस्तों में 6,000 रुपए की सालाना मदद किसानों को देती है।

80 करोड़ लोगों केा 5 किलो मुफ्त अनाज

PM garib kalyan anna yojana: देश में गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है।

4.7 लाख कारीगरों और शिल्पकारों को लोन

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana : देश में कारीगरों और शिल्पकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार 41,188 करोड़ रुपए के 4.7 लाख लोन कारीगरों और शिल्पकारों को दे चुकी है।

सोलर पैनल लगवाने पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana: देश में लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 15 फरवरी 2024 को इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है।

(स्रोत-IANS)

Published on:

17 Sept 2025 04:24 pm

Hindi News / National News / PM Modi Birthday: मोदी सरकार के 11 वर्ष, 11 योजनाओं से बदली देश के आम नागरिकों की जिंदगियां

