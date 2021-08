अफगानिस्तान पर PM मोदी की बड़ी बैठक, भारतीयों को सुरक्षित काबुल से निकालने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान के कब्जे के बाद से उपजे तनावपूर्ण हालात को देखते हुए दुनियाभर में चिंताएं बढ़ गई है। तमाम देश अपने-अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश में जुटा है। भारत ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस बीच अफगानिस्तान के ताजा हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद हैं। बैठक अभी जारी है। जानकारी के अनुसार, बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर और वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा की जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब से नजर बनाए हुए हैं। वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। बीती रात को पीएम ने पूरी स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें अफगानिस्तान से वापस लाए जा रहे भारतीयों की स्थिति की भी जानकारी दी गई। पीएम ने अधिकारियों को निर्देस दिया कि जामनगर लौटने वाले सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराए जाने के साथ पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs the meeting of Cabinet Committee on Security (CCS), the meeting is currently underway. pic.twitter.com/TaJr00PZOQ