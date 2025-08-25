PM Modi Gujarat Visit: ‘आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम…’, गुजरात में बोले पीएम मोदी

PM Modi Gujarat Visit: पीएम नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने लोगों का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में गणेश उत्सव को लेकर अद्भुत उत्साह है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन हुआ है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देश की जनता को कई विकास परियोजनाएं समर्पित करने का अवसर मिला है।