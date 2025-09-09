पीएम मोदी के हिमाचल दौरे से पहले सनसनी, दो अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat in Himachal Hospital: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हिमाचल प्रदेश दौरे से ठीक पहले राज्य में एक बार फिर बम धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मंडी जिले के नेरचौक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अस्पताल को पूरी तरह खाली करा दिया गया। मरीजों में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, यह धमकी कॉलेज प्रिंसिपल डॉ.को मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं।