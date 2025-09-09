पीएम मोदी के हिमाचल दौरे से पहले सनसनी, दो अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat in Himachal Hospital: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हिमाचल प्रदेश दौरे से ठीक पहले राज्य में एक बार फिर बम धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मंडी जिले के नेरचौक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अस्पताल को पूरी तरह खाली करा दिया गया। मरीजों में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, यह धमकी कॉलेज प्रिंसिपल डॉ.को मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं।
स घटना से पहले, हिमाचल हाईकोर्ट को तीन बार, शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को दो बार, तथा कुल्लू, हमीरपुर, सिरमौर और कांगड़ा जैसे जिलों के डीसी कार्यालयों को भी इसी तरह की बम धमकियां प्राप्त हो चुकी हैं। मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज के अलावा, राज्य के एक अन्य अस्पताल को भी इसी तरह की धमकी मिलने की खबर है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इन धमकियों ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पीएम मोदी आज बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर हैं। वे हिमाचल के प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और धर्मशाला में अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। राज्य में मानसून से अब तक 370 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 69 मौतें बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुई हैं, जबकि 41 लोग लापता हैं। नुकसान का अनुमान 4,122 करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पीएम से विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे।
पुलिस ने धमकी देने वालों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये धमकियां होक्स (झूठी) हो सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। पीएम के दौरे के दौरान राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों की भी भूमिका है।