राष्ट्रीय

PM Modi in Gujarat: भावनगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- आजादी के 60-70 साल बाद भी भारत को…

गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। आजादी के बाद के 6-7 दशकों में देश की क्षमता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लाइसेंस-कोटा राज और आयात पर ज़्यादा ज़ोर देने से भारत को विकास में पिछड़ना पड़ा। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर ज़ोर दिया और कांग्रेस की नीतियों को देश के युवाओं के लिए हानिकारक बताया।

अहमदाबाद

Mukul Kumar

Sep 20, 2025

भावनगर में पीएम मोदी। फोटो- X/@BJP4India

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में पहुंचे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजर-अंदाज किया।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा। भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सारी क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए आजादी के 6-7 दशक बाद भी भारत को वो सफलता नहीं मिली जिसका वो हकदार था। इसके दो बड़े कारण थे।

लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस-कोटा राज में उलझाए रखा, उसे विश्व बाज़ार से अलग-थलग रखा। और फिर, जब वैश्वीकरण का दौर आया, तो आयात का ही रास्ता अपनाया गया।

Rajasthan: पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह आएंगे राजस्थान, जानें क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?
जोधपुर
Amit Shah and PM Modi

हजारों, लाखों और करोड़ों के घोटाले हुए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के युवाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को उजागर होने से रोक दिया।

खबर पर अपडेट जारी है…

