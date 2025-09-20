PM Modi in Gujarat: भावनगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- आजादी के 60-70 साल बाद भी भारत को…

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा। भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सारी क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए आजादी के 6-7 दशक बाद भी भारत को वो सफलता नहीं मिली जिसका वो हकदार था। इसके दो बड़े कारण थे।