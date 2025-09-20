PM Modi in Gujarat: भावनगर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- आजादी के 60-70 साल बाद भी भारत को…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में पहुंचे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजर-अंदाज किया।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा। भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सारी क्षमता को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए आजादी के 6-7 दशक बाद भी भारत को वो सफलता नहीं मिली जिसका वो हकदार था। इसके दो बड़े कारण थे।
लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस-कोटा राज में उलझाए रखा, उसे विश्व बाज़ार से अलग-थलग रखा। और फिर, जब वैश्वीकरण का दौर आया, तो आयात का ही रास्ता अपनाया गया।
हजारों, लाखों और करोड़ों के घोटाले हुए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के युवाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को उजागर होने से रोक दिया।
खबर पर अपडेट जारी है…