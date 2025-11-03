भारत में रिसर्च को नई दिशा, पीएम मोदी ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ का RDI फंड, जानिए किसे मिलेगा फायदा

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "यह 1 लाख करोड़ रुपये आपके लिए हैं। यह आपका सामर्थ्य बढ़ाने और नए अवसरों के द्वार खोलने के लिए है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले दशक में भारत का आरएंडडी व्यय दोगुना हो गया है, पेटेंट पंजीकरण 17 गुना बढ़ा है और भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 6,000 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं।