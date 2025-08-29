जापान पहुंचे पीएम मोदी, 2 दिन की यात्रा से भारत को क्या होगा फायदा? यहां समझें सबकुछ

प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार मई 2023 में जापान का दौरा किया था। तब से, उन्होंने और प्रधानमंत्री इशिबा ने कई मौकों पर बातचीत की है, सबसे हालिया मुलाकात जून 2025 में कनाडा के कनानसकीस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान और लाओस के वियनतियाने में 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।