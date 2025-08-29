जापान पहुंचे पीएम मोदी, 2 दिन की यात्रा से भारत को क्या होगा फायदा? यहां समझें सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। यहां वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का भारत में जापान के राजदूत ओएनओ केइची, जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
29 से 30 अगस्त तक इस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ वार्ता करेंगे। यह उच्च-स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की यह आठवीं जापान यात्रा है। इस दौरान, दोनों देशों के नेता भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष मैत्री बंधन की पुष्टि करेगी।
शिखर सम्मेलन के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक सहयोग को और बढ़ावा देने और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रमुख जापानी उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार मई 2023 में जापान का दौरा किया था। तब से, उन्होंने और प्रधानमंत्री इशिबा ने कई मौकों पर बातचीत की है, सबसे हालिया मुलाकात जून 2025 में कनाडा के कनानसकीस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान और लाओस के वियनतियाने में 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
जापान में अपने कार्यक्रमों के बाद, प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए चीन रवाना होंगे।