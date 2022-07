काली मूवी विवाद के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी - देश पर मां काली का है आशीर्वाद

काली मूवी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां काली का असीमित, असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है।

देश में पिछले कई दिनों से काली मूवी के पोस्टर को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली को पूरे भारत में भक्ति का केंद्र बताया। दरअसल गुजरात के सूरत में 'प्राकृतिक कृषि सम्मेलन' का आयोजन हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां काली का असीमित, असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था। उन्होंने मां काली के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। वो कहते थे-ये सम्पूर्ण जगत, ये चर-अचर, सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है।

PM Modi said in the midst of the black film controversy - Mother Kali's blessings on the country