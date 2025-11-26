जलजीवन मिशन को लेकर पीएम मोदी की सख्ती, गड़बड़ी करने वाले राज्यों का रोका फंड

देशभर में हुए ऑडिट के बाद 20 राज्यों असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने अपनी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। इन राज्यों में 607 मामलों में गड़बड़ियां मिली थी। इनमें 621 अधिकारियों, 969 ठेकेदारों और 153 थर्ड पार्टी एजेंसियों पर कार्रवाई हुई हैं। अब तक 20 अधिकारियों, 10 ठेकेदारों और एक एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि एक पूर्व मंत्री समेत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।