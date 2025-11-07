4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, अभी चेक करें रूट

कल 4 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्चिंग (ANI)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय दौरे से पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। पीएम मोदी शुक्रवार से शुरू हो रहे दौरे में चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी।
वरिष्ठ रेलवे और जिला अधिकारियों ने सीएम को स्टेशन के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पीएम का दौरा पूरी तरह समन्वित, सुचारु और लापरवाही मुक्त हो। उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता, कुशल यातायात प्रबंधन और कड़ी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया।
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के बयान के अनुसार, ये नई ट्रेनें प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा समय में भारी कमी करेंगी, क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाएंगी, पर्यटन को बढ़ावा देंगी और देशभर में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेंगी।
इससे पहले सुबह सीएम योगी ने वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा कर काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 'षोडशोपचार' पूजा की और लोगों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर 'हर हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मानिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, शिव मंदिर में पूजा की और संतोष दास महाराज से मुलाकात की।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग