4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, अभी चेक करें रूट

इससे पहले सुबह सीएम योगी ने वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा कर काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 'षोडशोपचार' पूजा की और लोगों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर 'हर हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मानिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, शिव मंदिर में पूजा की और संतोष दास महाराज से मुलाकात की।