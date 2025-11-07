Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, अभी चेक करें रूट

New Vande Bharat Train: पीएम मोदी कल चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 07, 2025

कल 4 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्चिंग (ANI)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय दौरे से पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। पीएम मोदी शुक्रवार से शुरू हो रहे दौरे में चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी।

वरिष्ठ रेलवे और जिला अधिकारियों ने सीएम को स्टेशन के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पीएम का दौरा पूरी तरह समन्वित, सुचारु और लापरवाही मुक्त हो। उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता, कुशल यातायात प्रबंधन और कड़ी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के बयान के अनुसार, ये नई ट्रेनें प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा समय में भारी कमी करेंगी, क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाएंगी, पर्यटन को बढ़ावा देंगी और देशभर में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेंगी।

ट्रेनों की खासियत

  • बनारस-खजुराहो वंदे भारत: इस मार्ग पर पहली सीधी कनेक्टिविटी। मौजूदा विशेष ट्रेनों से करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत। वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। तीर्थयात्रियों को तेज, आधुनिक और आरामदायक यात्रा मिलेगी।
  • लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत: यात्रा समय करीब 7 घंटे 45 मिनट, एक घंटे की बचत। रुड़की के रास्ते हरिद्वार तक बेहतर पहुंच।
  • फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत: मार्ग की सबसे तेज ट्रेन, मात्र 6 घंटे 40 मिनट में यात्रा। दिल्ली-पंजाब कनेक्टिविटी मजबूत करेगी, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और राष्ट्रीय बाजार एकीकरण में मदद।
  • एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत: यात्रा समय 2 घंटे से ज्यादा कम, कुल 8 घंटे 40 मिनट। आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी, पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों को फायदा।

इससे पहले सुबह सीएम योगी ने वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा कर काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 'षोडशोपचार' पूजा की और लोगों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर 'हर हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद मानिकर्णिका घाट पर सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, शिव मंदिर में पूजा की और संतोष दास महाराज से मुलाकात की।

Updated on:

07 Nov 2025 03:04 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:58 pm

Hindi News / National News / 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे PM मोदी, अभी चेक करें रूट

